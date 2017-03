Die Angeklagten der "Oldschool Society" • Andreas H. (57): Laut Anklage "Präsident" der Gruppe. Stammt aus Augsburg und betrieb dort bis zu seiner Festnahme ein Malergeschäft. Laut Verfassungsschutz hatte er Verbindungen zum NPD-Kreisverband Augsburg Stadt und Land und war 2010 und 2011 Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands. Er gilt als Waffennarr - jedenfalls posiert er entsprechend auf Fotos. Anwalt Michael Rosenthal sagt, sein Mandant habe einen Waffenschein gehabt und alle Waffen legal besessen. Es gebe allerdings keinen Zweifel an der "nationalkonservativen" Gesinnung seines Mandanten.



• Markus W. (40): Stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, wohnte aber in Borna. Zusammen mit Andreas H. gilt er als Kopf der Gruppe. Er soll zuvor mit einer später verbotenen Neonaziorganisation sympathisiert haben. Nach gescheiterten Ausbildungen als Kfz-Mechaniker und Dachdecker zog er 2010 nach Sachsen. Zuletzt arbeitete er als Wachmann und Ordner. Einen Job in einem Asylheim in Leipzig brach er ab. Vater dreier Kinder zwischen etwa 10 und 20 Jahren - jedoch ohne jeden Kontakt zu ihnen oder den Müttern. Vor Gericht erwähnt er auch eine frühere Haftzeit und spricht von "Jugendsünden".



• Denise Vanessa G. (23): Geboren in Freital. Sie soll mit Markus W. befreundet gewesen sein. In der "Oldschool Society" bekam sie den Posten der Schriftführerin. Laut Anklage warb sie auch dafür, für die Begehung von Anschlägen "Fußsoldaten" zu rekrutieren. Eine Ausbildung hat sie nicht.



• Olaf O. (48): Veröffentlichte als "Pressesprecher" der OSS Beiträge in sozialen Netzwerken. Gelernter Kfz-Mechaniker, nach einer schweren Krebserkrankung arbeitslos. Bewerbungen für neue Jobs scheiterten. Hartz IV habe sein Leben verändert: "Man hatte ja gar keine finanziellen Mittel, mal in eine Kneipe oder sonst wo hinzugehen und soziale Kontakt zu pflegen. Insofern haben sich meine sozialen Kontakte ins Internet verschoben." Er wurde in Bochum festgenommen. Das Sondereinsatzkommando fand den Mann in einer - wie Medien berichten - zugemüllten Wohnung.