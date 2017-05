Zwei Urnendiebe aus Chemnitz sind am Donnerstag vom Landgericht zu Haftstrafen von vier Jahren und vier Monaten sowie zu fünf Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Alter von 29 und 32 Jahren im August 2015 auf dem Chemnitzer Hauptfriedhof 22 Kupferurnen aus einer Urnenwand herausbrachen und entwendeten. Dabei wurden einige Behälter beschädigt, sodass die Asche verstreut wurde. Beide Verteidiger forderten Freispruch aus Mangel an Beweisen.