Der seit Jahren in Deutschland lebende Nordafrikaner gilt als Mehrfachstraftäter. Seit 2009 war er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Am Landgericht Chemnitz musste er sich für acht Delikte verantworten, die er in Freiberg begangen hatte. So hatte er unter anderem einen Imbissbesitzer mit einer Schreckschusswaffe bedroht und zwei Frauen angegriffen. Zuvor war der 24-Jährige bereits in Berlin von einem Gericht wegen diverser Vergehen wie Diebstahl mit Waffen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Diese wurde in das Urteil der Chemnitzer Richter einbezogen.