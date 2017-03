Das Landgericht Dresden hat einen Mann wegen Vergewaltigung und Nötigung zweier 14-Jähriger verurteilt. Der 29-Jährige aus Finsterwalde in Brandenburg muss für insgesamt sieben Jahre hinter Gitter. Die Jugendschutzkammer sah es als erwiesen an, dass er die beiden Teenager aus Allstedt in Sachsen-Anhalt und Radebeul nacheinander über Instagram kontaktiert und zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat. Dabei soll er sie auch mit einer Art Hundehalsband gefesselt und die Taten gefilmt haben. Er habe sich ganz gezielt junge unerfahrene Mädchen ausgesucht und das ausgenutzt, sagte der Vorsitzende Richter, Andreas Ziegel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Kammer folgte dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft.