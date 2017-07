Schärfstes Essen der Welt Vegan-Guru rehabilitiert Leipziger Student nach Chili-Burger-K.O.

Hauptinhalt

Man kann davon halten, was man will – aber Wettbewerbe um das schärfste Steak, die schärfste Currywurst oder den schärfsten Burger gibt es rund um den Globus. Auch Vegan-Ikone Attila Hildmann sprang auf den Zug auf und bietet in seinem Restaurant in Berlin seit ein paar Wochen den schärfsten fleischlosen Burger der Welt an. Ein Student aus Leipzig konnte nicht widerstehen und machte den Test – mit doppelt schmerzhaften Folgen für ihn.