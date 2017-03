Mietgefälle zwischen Großstädten und ländlichen Regionen

Zweitens existiert für diese Wohnungen ein relevantes Gefälle zwischen den Metropolen Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie den umliegenden Regionen. In den Metropolen lag der die durchschnittliche Nettokaltmiete im Jahr 2016 schon bei 5,17 Euro gegenüber dem Vorjahr mit 5,02 Euro. In den ländlichen Regionen betrug die Durchschnittsmiete 2016 geringere 4,64 Euro – über 50 Cent weniger als in den Städten. Knapp zwei Drittel seiner Wohnungen – insgesamt 194.000 Wohnungen – hält der Verband außerhalb der Großstädte. In Dresden, Chemnitz und Leipzig zählt der vdf lediglich 120.000 Wohnungen. Bildrechte: IMAGO

Großer Anbieter von Sozialwohnungen

Zu den vom Verband vertretenen Wohnungsunternehmen gehören unter anderen die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) und die Dresdner Wohnungsgenossenschaft Aufbau. Viele dieser Wohnungsunternehmen bieten damit bereits jetzt einen großen Anteil von günstigen Wohnungen für einkommensschwache Menschen und auch Flüchtlinge. "Wir sind ein großer Anbieter für Mieter mit Wohnberechtigungsschein", erklärte vdw-Sprecher Alexander Müller.

Vermietung im Neubau ab 9,50 Euro

Bei der durchschnittlichen Nettokalt-Miete von 4,88 Euro sind zwar die höheren Mieten bei Neuvermietungen im Neubau statistisch eingerechnet. Das täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass viertens Mieter neu gebauter Wohnungen in Leipzig laut Verbandchef Seifert einen Mindestpreis von 9,50 Euro zahlen. Bildrechte: Colourbox

Leerstand wegen der Flüchtlinge gesunken

Positiv entwickelt habe sich laut dem Verbandschef der Leerstand. "Wir konnten den Leerstadt in den Städten und auch auf dem Land senken", erklärte Seifert. Insgesamt 9,9 Prozent der Wohnungen standen 2016 in Dresden, Chemnitz und Leipzig leer. Auf dem Land sind es 13,4 Prozent der Wohnungen gewesen. Zum Leerstand zählen alle Wohnungen, bei denen die Leitungen noch nicht gekappt und die Türen nicht versiegelt sind. "Ruinen haben wir herausgerechnet", sagte Seifert.

Investitionen von 410 Millionen Euro

Gleichzeitig kündigt der Verband für das laufende Jahre Investitionen in Rekordhöhe an. Insgesamt 410 Millionen Euro wollen die 123 Wohnungsunternehmen in Sachsen in die Instandhaltung, Modernisierung und auch in den Neubau von Wohnungen investieren. Demgegenüber steht ein Umsatz von etwa 800 Millionen Euro pro Jahr für die Wohnungen in Sachsen. Bildrechte: Ralf Geißler

Mehr als 190 Millionen Euro in sozialen Wohnungsbau

In den sozialen Wohnungsbau wollen die Genossenschaften und Unternehmen des Verbandes insgesamt über 190 Millionen Euro investieren. "Diese Summe kann jedoch noch nicht genau definiert werden", erklärt Sprecher Müller. Die Anträge zur Förderungen bei den Kommunen seien gestellt, nun gelte es die einzelnen Rahmenbedingungen abzuklären. Ein Großteil der vom Verband avisierten Sozialwohnungen soll im Rahmen der neuen Dresdner Woba entstehen. Koordiniert werden soll dies unter anderem durch die Dresdner Entwicklungsgesellschaft Stesad, die ebenfalls Mitglied im Verband ist. "Für die Stadt Dresden ist die Woba ein Segen", sagte Verbandschef Seifert. "Die Frage ist jetzt wie sie umgesetzt wird."

Abwanderung ausgleichen

So schön die Nachrichten in den Städten, umso mehr sorgt sich der Verband um die Entwicklung auf dem Land. "Wir müssen die Abwanderung ausgleichen", sagte Reichelt. Nur so hätten die Regionen außerhalb der Großstädte langfristig eine Chance. Der Verbandchef forderte den Fokus nicht nur auf Senioren und Menschen ohne Ausbildung zu setzen, sondern auch auf Familien und Menschen mit geringen Einnahmen. "Wer kein großes Einkommen hat, muss sich trotzdem eine attraktive Wohnung leisten können", sagte Reichelt. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum in der Region. Beispielshaft dafür sei der Umbau einer ehemaligen Kaserne in Torgau sowie die Umgestaltung von Plattenbauten zum "Servicewohnen" in Meißen. Hohe Nachfrage habe es zudem bei einem Projekt in Rauschau im Erzgebirge gegeben. Hier sei ein Wohnhaus nicht nur barrierefrei sondern mit der digitalen Steuerung von Licht und Heizung, ausgestattet worden. Die Wohnungen seien sofort vermietet gewesen.