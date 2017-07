Das haben jetzt auch Sachsens Behörden gemerkt. Die Landesdirektion in Chemnitz teilte mit, dass aufgrund des komplexen Vergabeverfahrens die Neuvergabe der bis Ende 2017 auslaufenden Verträge voraussichtlich nicht abgeschlossen werden könne. Es habe sich herausgestellt, dass das Verfahren mehr Zeit in Anspruch nehme als ursprünglich angenommen. Die Hubschrauber sollen dennoch starten können. Der kontinuierliche Betrieb des Luftrettungsdienstes werde durch rechtskonforme Zwischenlösungen abgesichert, heißt es aus Chemnitz. Es wäre eine Verlängerung der aktuellen Verträge möglich, das sei in den Konditionen enthalten, bestätigt Peter Voigt vom Vdek. Allerdings ginge auch das nur für einen begrenzten Zeitraum, mahnt er.

Etwa 14 Millionen Euro kostet die Luftrettung in Sachsen jedes Jahr. 95 Prozent der Kosten wird über die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Allein im Vorjahr stiegen die Helikopter 5.961 auf, vor allem um Notärzte innerhalb weniger Minuten an große Unfallstellen zu bringen und Schwerverletzte schnell in Spezialkliniken zu transportieren. So geschehen etwa im Mai als an der Auffahrt zur A17 in Dresden zwei Fahrzeuge, in denen auch Kinder saßen, frontal zusammenstießen.