Zum Beispiel wurde dem Geflüchteten suggeriert, er braucht Pay-TV, um hier überhaupt Fernsehen zu können, was natürlich totaler Quatsch ist und er hatte dann plötzlich einen Laufzeitvertrag über 80 Euro pro Monat, was er überhaupt nicht braucht und was für ihn auch viel zu teuer ist.

Die Verbraucherzentrale Sachsen will Geflüchtete und Migranten fit für den Alltag machen und hat dazu das Programm „Wir sind für alle da“ aufgelegt. Die Menschen werden zu Verbraucherthemen wie Recht, Finanzen und Energie beraten, damit sie nicht in die Schuldenfalle geraten. Das sächsische Integrationsministerium unterstützt das Projekt mit ca. 90.000 Euro.

Bisher gab es ein ähnliches Projekt für Energieberatung lediglich beim Mosaik e.V. in Leipzig. Mit dem neuen Programm sollen Flüchtlinge in ganz Sachsen erreicht werden. Geplant sind Workshops bei Migrationsvereinen, in Gemeinschaftsunterkünften oder Integrationskursen, so Husar. Die Energieberater der Verbraucherzentrale gehen aber auch direkt in die Haushalte der Flüchtlingsfamilien, erstellen Verbrauchsanalysen und geben Tipps zum Energiesparen.