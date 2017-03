Die Ermittlungsakten enthalten auch zahlreiche Fotos vom damaligen Fundort der Leiche. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Vor 20 Jahren hatten sich in einer Wohnung sieben Männer und Frauen zu einem Trinkgelage getroffen. Wie sich nun herausgestellt hat, kam es damals zum Streit darüber, wer alkoholischen Nachschub besorgen sollte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen das Opfer so schwer zusammengeschlagen wurde, dass es an seinem eigenen Blut erstickte. Die anderen "Partygäste" tranken zunächst weiter, bevor sie auf die Idee kamen, den Toten zu "entsorgen". Sie steckten ihn in eine Mülltonne, brachten ihn damit zum gut fünf Minuten entfernten Flüsschen Mandau und kippten ihn dort aus. Die Leiche wurde später von Unbeteiligten gefunden.