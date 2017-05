Die Staatsanwaltschaft Chemnitz soll nun über eine Anklage wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten entscheiden. Die Polizeidirektion Chemnitz kündigte zudem an, dem mutmaßlichen Bombendroher die Kosten für beide Einsätze in Rechnung zu stellen. Laut Polizei liegen sie jeweils im vierstelligen Bereich.

Der Chemnitzer soll die E-Mails am 29. und 30. Dezember an das Management der Sachsenallee und der Galerie "Roter Turm" sowie an Polizeidienststellen verschickt haben. Wegen der Bombendrohungen mussten damals insgesamt 8.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.