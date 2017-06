"Warnstreik" lasen die teilweise verunsicherten Besucher vor den Toren dieser Schlösser und Burgen, wurden aber von den Verdi-Gewerkschaftern an den Infoständen beruhigt. Selbstverständlich könne man die Ausstellungen besuchen, es gehe bei diesem Warnstreik nur um Information. Die verteilten Infoblättern brachten dann Licht ins Dunkel des Streiks ohne Auswirkungen. Die Arbeitsniederlegung richte sich demnach gegen den einseitigen Abbruch von Tarifverhandlungen durch die Geschäftsführung der Schlossbetriebe gGmbH. Verhandelt wurde über die Einführung eines Tarifvertrages für die 36 Mitarbeiter, der sich an dem der "Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten GmbH" orientieren sollte. Alleiniger Gesellschafter ist dort der Freistaat Sachsen. Olaf Broszeit, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, reagiert mit Unverständnis auf den Verhandlungsabbruch nach drei Verhandlungsrunden. "Wir wollten einen Manteltarifvertrag abschließen, wie er bei anderen Schlössern schon existiert. Hier gibt es seit mehr als 15 Jahren überhaupt keinen Tarifvertrag."

Broszeit nannte den Warnstreik ein Zeichen dafür, dass die Beschäftigten bereit seien, für ihre Forderungen etwas zu tun. Gleichzeitig wollten sie damit aber auch Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Im Übrigen zeigte er sich zufrieden mit der Beteiligung an der Aktion. Von den 24 Gewerkschaftern der Schlossbetriebe hätten sich 18 an dem Warnstreik beteiligt.

Patricia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg / Scharfenstein / Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, verweist auf den Freistaat, der auch hier alleiniger Gesellschafter der gGmbH ist. "Ich stehe in Gesprächen mit dem Freistaat Sachsen. Wir suchen nach Wegen, damit die Schlösser im Freistaat auch in Zukunft gut weitergeführt werden können." Die von Verdi geforderten Lohnerhöhungen würden zu einer Insolvenz des Betriebes führen. Gleichzeitig stehe von ihrer Seite jedoch als erstes Angebot eine Lohnerhöhung von fünf Prozent für alle Beschäftigten im Raum. "Es gibt auch einen weiteren Verhandlungstermin im Juni, bei dem auch über Gehaltsentwicklung, Urlaubstage und andere 'weiche' Faktoren gesprochen werden kann." Statt zu streiken gelte es, gemeinsam langfristig auf einen Kompromiss hinzuarbeiten.

In einem Punkt zumindest herrscht also Einigkeit bei den Kontrahenten. Sowohl die Gewerkschaft Verdi, als auch die Geschäftsführerin der Schlossbetriebe wollen weiter verhandeln. Wie weit sie dabei aufeinander zugehen werden, um wieder an den Verhandlungstisch zu kommen, ließen sie vorerst offen.