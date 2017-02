In Sachsen werden einzelne Mitglieder der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Das bestätigte das sächsische Innenministerium dem MDR. Die AfD-Mitglieder würden wegen ihrer Aktivitäten in der rechtsextremen Szene beobachtet, sagte Innenminister Markus Ulbig. Nicht erst seit der Höcke-Rede in Dresden habe der Verfassungsschutz einzelne Personen mit AfD-Bezug im Fokus. Der Thüringer AfD-Chef Höcke hatte auf einer Veranstaltung Mitte Januar unter anderem eine - so wörtlich - "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und das Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet. Nun berät die AfD über seinen Parteiausschluss. Höcke hat auch an der sächsischen AfD-Basis viele Anhänger - wenn auch nicht im Vorstand um Landesvorsitzende Frauke Petry. Zudem sind in der Vergangenheit viele Überschneidungen mit der islam- und fremdenfeindlichen Pegida publik geworden. Aus deren Reihen werden ebenfalls Einzelne wegen rechtsextremer Aktivitäten vom Verfassungsschutz beobachtet.