Bildrechte: IMAGO

Das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet einen zunehmenden Einfluss der radikal-islamischen Muslimbruderschaft in Sachsen. Laut Verfassungsschutz-Präsident Gordian Meyer-Plath nutzt die Bruderschaft den Mangel an Gebetsstätten in Sachsen, um ihre Vorstellung eines politischen Islams zu verbreiten und ankommende Flüchtlinge in ihre Strukturen zu integrieren. Dies geschehe über die Einrichtungen wie die Sächsische Begegnungsstätte SBS.

Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen, Gordian Meyer-Plath. Bildrechte: dpa Mit Salafismus oder islamistischem Terror habe dies aber nichts zu tun. "Das ist jenseits des Dschihadismus", sagte Meyer-Plath. "Ziel der Muslimbrüder ist die Scharia in Deutschland". Zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wie Religionsfreiheit oder Geschlechtergleichheit würden abgelehnt. Deshalb werde die Entwicklung auch vom Verfassungsschutz beobachtet.

Investitionen in ganz Sachsen

Derzeit würden massiv Gebäude aufgekauft, um Moscheen oder Begegnungsstätten für Muslime einzurichten. Geschehen sei dies unter anderem in Leipzig, Riesa, Meißen, Pirna sowie Dresden, Bautzen und Görlitz. An finanziellen Mitteln fehle es nicht, so Meyer-Plath. "Die gehen mit einem Haufen Geld durch die Lande und kaufen Liegenschaften." Von den Muslimen würden die Gebetsstätten häufig dankbar angenommen. "Viele bekommen wahrscheinlich gar nicht mit, mit wem sie es zu tun haben."

Während es im Westen Deutschlands für neu ankommende Muslime häufig Angebote mehrerer muslimischer Verbände oder Organisationen gebe, fehlten diese im Osten. "Offenbar versucht die Muslimbruderschaft, in dieses Vakuum vorzustoßen und eine Monopolstellung zu erlangen", sagte Meyer-Plath.

Begegnungsstätten weisen Vorwürfe zurück

Die SBS weist dies zurück. "Wir vertreten einen apolitischen Islam", sagte Gesellschafter Muhammed Wellenreuther. "Wir stehen zu 100 Prozent hinter den Prinzipien der Demokratie." Unter den Mitgliedern seien sowohl Vertreter eines konservativen als auch eines progressiven Islams. "Wir positionieren uns in der Mitte", so Wellenreuther. Er bestätigte, dass die SBS in Sachsen auf der Suche nach Liegenschaften vor allem in ländlichen Regionen sei, um dort Kultur- und Moscheezentren einzurichten. "Es gibt einen großen Bedarf."

Muslimbruderschaft Die Muslimbruderschaft will nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz einen islamischen Gottesstaat auf der Grundlage der Scharia errichten. Dazu soll die jeweilige Staatsmacht abgelöst werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Muslimbruderschaft laut Bundesverfassungsschutz mit über 1.000 Anhängern vertreten.



Nach Angaben des Niedersächsischen Vefassungsschutzes treten die Anhänger der Muslimbruderschaft öffentlich kaum in Erscheinung. Die von der Organisation betriebenen Islamischen Zentren dienten zum einen als Veranstaltungsorte für politische Agitation. Zum anderen würden Begegnungsstätten zum gegenseitigen Austausch genutzt.



Im aktuellen Verfassungsschutzbericht des Freistaates Sachsen taucht die Muslimbruderschaft nicht auf.

Sächsische Begegnungsstätte SBS Die Sächsische Begegnungsstätte ist eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft mit Eintragung beim Amtsgericht Dresden. Geschäftsführer ist der Physiker Dr. Saad Elgazar, der auch als Vorsitzender des Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrums Dresden auftritt.



Im Internet bezeichnet sich die SBS als "multikulturelle Begegnungsstätte für alle Menschen, unabhängig ihrer Ethnie, Nationalität, Religion oder Sprache". Ziel sei es, "eine Verbindung zwischen der alteingesessenen Bevölkerung und den Migranten auf lokaler und regionaler Ebene" herzustellen und "einen aktiven Beitrag für ein besseres und friedlicheres Miteinander" zu schaffen. Man stelle sich "vorbehaltlos auf die Grundlage des demokratischen Rechtsstaates Bundesrepublik Deutschland mit all seinen Rechten und Verpflichtungen".