Sperrung nach Unfall am Dreieck Dresden-West Nach Verfolgungsjagd: Autodieb versteckt sich im Baum

An der Überfahrt zur A17 am Autobahndreieck Dresden-West verfolgte die Polizei am Donnerstagmorgen einen Fahrer in einem gestohlen BMW. Das Auto raste in die Leitplanke. Dann flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter.