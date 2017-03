Senioren ab 65 Jahren verursachen in Sachsen immer mehr Verkehrsunfälle mit Personen- oder Sachschaden. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor, die MDR SACHSEN vorliegen. Demnach verdoppelte sich in dieser Altersgruppe seit 2001 die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten auf 1.549. Schwere Unfälle mit Sachschäden wurden von den über 65-Jährigen fast dreimal so viele verursacht - immer häufiger unter Einfluss von Alkohol.