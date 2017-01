Unfallschwerpunkt A4

Der umgekippte Lkw sorgte für Behinderungen auf der A4. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Auf der Autobahn 4 kam es witterungsbedingt zu mehreren Unfällen. So geriet ein Lkw zwischen Siebenlehn und dem Autobahndreieck Nossen ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Dreieck Nossen stellte sich ein mit mehreren Pkw beladenes Transportergespann auf der Autobahn quer. Ein herannahender Pkw fuhr auf den unbeleuchteten Transporter auf. Ein nachfolgender Fernlinienbus streifte beim Ausweichen beide Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste des Busses setzten ihre Reise später mit Taxis fort. Ein weiterer Laster krachte am Kreuz Chemnitz in eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Fernlinienbus konnte nach der Kollision mit dem Transporter nicht weiterfahren. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Sächsischen Schweiz sind einige Straßen wegen Schneeverwehungen vorerst nicht befahrbar. Auch im Großraum Dresden kam es in den Morgenstunden aufgrund der Witterungsbedingungen zu Stau und stockendem Verkehr.

Behinderungen durch Schnee in Ostsachsen

Auf der A4 in Ostsachsen blockierten liegengebliebene Lastwagen stundenlang den Burkauer Berg und damit die Fahrbahn in Richtung Dresden. In dem dadurch entstandenen Stau kam es zu kleineren Auffahrunfällen. Erst nachdem der Winterdienst die Fahrbahn geräumt hatte, rollte der Verkehr wieder. Auch im Oberland zwischen Schönbach und Lawalde blockierten liegengebliebene Laster den Verkehr. Bei Singwitz hatten sich infolge von Eisglätte mehrere Unfälle ereignet. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

Bereits am Mittwochabend krachte es im Kamenzer Stadtteil Zschornau. Der Fahrer eines Pkw mit Anhänger hatte in einer Kurve offenbar die Straßenglätte unterschätzt und stieß mit einem Winterdienstfahrzeug zusammen. Die Feuerwehr musste die verkeilten Fahrzeuge trennen. Verletzt wurde niemand. Der ausgefallene Winterdienstlaster der Straßenmeisterei soll durch ein Fahrzeug einer privaten Firma ersetzt werden. Bildrechte: MDR/Jonny Linke

Unfälle im Großraum Leipzig

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Grimma schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß er bei dem Versuch, ein Auto zu überholen, am Mittwochabend mit einem Pkw zusammen. Der Lkw kam auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der Anhänger blieb quer auf der A14 stehen. Die 33 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte am Morgen noch an.

Auch in Markränstädt im Landkreis Leipzig verunglückte ein Lkw. Ein Lasterfahrer fuhr dort am Mittwochabend in eine S-Kurve und kam aufgrund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Schnee sorgt für Behinderungen in ganz Sachsen

Auf der A72 gab es zwischen Stollberg und Chemnitz Behinderungen nach einem Lkw-Unfall. In Aue sorgten die Schneemassen ebenfalls für Behinderungen. Die B101 sowie die Ortsumgehung waren stundenlang verstopft, Busse fuhren mit großer Verspätung. Rund um Aue sorgten Schnee und Glätte für stockenden Verkehr. Bildrechte: MDR/Daniel Unger

Im Zugverkehr gab es am Donnerstagmorgen nach Angaben der Deutschen Bahn keine Einschränkungen. Auch die Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle meldeten zunächst kaum Störungen. Lediglich ein Flug von Leipzig/Halle nach München wurde gestrichen.