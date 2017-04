Cafémitarbeiterin Conny Schubert ist einen Tag nach dem mutmaßlichen Angriff immer noch geschockt und überzeugt: Dass sich Personen direkt hinter der Scheibe aufgehalten haben, muss man gesehen haben. Sie kümmerte sich gerade um eine albanische Frau und deren einjähriges Kind, als es einen lauten Knall gab. Alles hätte gewackelt, so Conny Schubert. Sie habe gleich rausgesehen. "Auf dem Fußweg stand niemand, aber es standen Autos an einer roten Ampel. Da hat jemand aus dem Auto geschossen, das ist die einzige Erklärung", so Schubert. Auch von der Einschusshöhe her hätte es von einem Auto aus stammen können. Das seien allerdings bislang nur Spekulationen, sagt die Mitarbeiterin.