Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Inzwischen wird auch in Sachsen vor mit Fipronil belasteten Eiern gewarnt. Das meldete das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Insgesamt seien neun Bundesländer betroffen. Gestern noch hieß es laut offizieller Angaben, es seien keine belasteten Eier nach Sachsen und Thüringen geliefert worden. Das Gesundheitsministerium Sachsen will sich am Nachmittag zu Details des Lebensmittelskandals äußern.