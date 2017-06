Eigenheimboom in Randgebieten Sachsens unbekannte Perlen und die Leerstandsplage

Eigenheim statt Mietwohnung, Garten statt kleiner Terrasse – dank niedriger Zinsen wollen sich mehr und mehr Familien diesen Wunsch erfüllen. Viele Kommunen haben darauf reagiert und weisen neue Eigenheimstandorte aus. In Großpostwitz bei Bautzen zum Beispiel entstehen gleich zwei neue Wohnsiedlungen mit insgesamt mehr als 25 Baugrundstücken. Laut Bürgermeister Frank Lehmann sind die meisten davon schon vergeben, teilweise auch schon bebaut. Auch Leerstand gibt es kaum im Ort, denn Großpostwitz profitiert von seiner Nähe zu Bautzen.

Attraktive Wohnstandorte jenseits der Großstädte

Die Stadt gilt als "Versteckte Perle" – so bezeichnet der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften Städte jenseits der Ballungszentren, die eine wichtige Funktion für die Region erfüllen und Bevölkerung anziehen. Dazu gehören unter anderem auch Mittweida, Wurzen oder Borna. Hier finden die Menschen Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote und Ärzte – das macht sie als Wohnort attraktiv. So verliert die Stadt Bautzen seit 2013 keine Einwohner mehr, Fort- und Zuzüge halten sich in etwa die Waage. Auch in Bautzen entstehen wie überall in den ländlichen Regionen Sachsens neue Eigenheimstandorte.

Zuviel neue Eigenheime

Eilenburg bei Leipzig will mit günstigem Bauland und Nähe zur Natur punkten. Das wirkt: Im Wohngebiet "Leipziger Höhe" entstehen neue Eigenheime. Bildrechte: dpa Ein Trend, den das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln durchaus kritisch sieht. Es hat jetzt Daten für den Zeitraum 2011 bis 2015 ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass auf dem Land deutlich zu viele Eigenheime gebaut werden. Denn berücksichtigt man die Bevölkerungsentwicklung und den Leerstand sei der Bedarf an Wohnraum eigentlich gedeckt, so Ralph Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Trotzdem stieg der Wohnungsbestand in vielen Landkreisen an. So entstanden zum Beispiel im Landkreis Nordsachsen mehr als 200 Wohnungen, die meisten davon in Form von Eigenheimen. Geht es rein nach dem Wohnungsbestand, werden sie eigentlich nicht gebraucht. Ralph Henger und seine Kollegen vom Institut der Deutschen Wirtschaft befürchten deshalb, dass der Leerstand auf dem Land noch zunimmt. Auch, weil es die Menschen in die großen Städte zieht, wo wiederum Wohnungen fehlen.

Wenig Interesse an alten Gebäuden

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf im Osten Sachsens spürt diese Entwicklung schon lange. Jedes Jahr verliert sie um die 200 Einwohner. Etwa 18 bis 20 Prozent der Wohnungen stehen leer, sagt Bauamtsleiter Matthias Lachmann. Trotzdem werde neu gebaut, wenn auch nicht sehr viel: Im vergangenen Jahr entstanden zwölf neue Eigenheime. Denn leerstehende Häuser stünden oftmals unter Denkmalsschutz oder lägen ungünstig, so Matthias Lachmann. Deshalb entschieden sich viele Familien lieber für den Neubau. In die Stadtmitte mit ihrer alten Bebauung kämen nur wenige, trotz finanzieller Förderung.

Harte Arbeit für mehr Attraktivität

Um auch solche Städte wie Ebersbach-Neugersdorf und deren Umland zu stärken, hat der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) am Montag in Bautzen eine "Allianz für attraktive Städte" initiiert. Darin sollen sich unter anderem Vertreter der Kommunen, der Wohnungswirtschaft, verschiedener Ministerien, des Handwerks und der Kultur für mehr Lebensqualität in den ländlichen Regionen einsetzen. Dazu gehört der Ausbau der Gesundheitsversorgung, das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs oder der Breitbandausbau. Eine wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten "Ankerstädte" wie Riesa, Grimma, Weißwasser oder Zittau. Ziel müsse es sein, dass diese Ankerstädte weiterhin attraktiv gehalten werden, damit die umliegenden Gemeinden davon profitieren, so Axel Viehweger von der VSWG. Und das sei harte Arbeit.