Fehlende Transparenz Millionen-Fördergelder müssen zurückgezahlt werden

Öffentliche Fördergelder für Bauvorhaben werden in Sachsen oft nicht vorschriftsgemäß an die Auftragnehmer vergeben. Das bemängelt der Sächsische Rechnungshof. In den vergangenen Jahren seien regelmäßig Verstöße festgestellt worden, heißt es in einer sogenannten Beratenden Äußerung an Landtag und Regierung. Sowohl die zuständigen staatlichen Dienststellen, als auch die Fördermittelempfänger hätten die Vergaberichtlinien teils nicht beachtet.