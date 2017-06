Während die Sanierung im mitteldeutschen Revier sehr weit vorangeschritten ist, gibt es in der Lausitz noch viel zu tun. Beispielsweise müssen neue Forstwege angelegt werden. Bildrechte: MDR/Rico Herkner

Im mitteldeutschen Revier sind die Renaturierungs-Arbeiten schon weit fortgeschritten, zum Beispiel am Cospudener See. Fachleute sprechen von einem Vorsprung von fünf bis zehn Jahren gegenüber der Lausitz. Darum macht der Sanierungsträger LMBV auch klar, dass die großen Projekte südlich von Leipzig nun langsam zu Ende gehen. In den kommenden Jahren stehe die Lausitz im Fokus. Mehr als 800 Millionen Euro - rund zwei Drittel des Budgets - sollen bis 2022 in die Beseitigung der Bergbaualtlasten zwischen Cottbus und Zittau fließen.