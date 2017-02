Die Stadtplaner hofften zudem, die über 300 Mitarbeiter würden helfen, die Berliner Straße wieder zu beleben. Bislang eine vergebliche Hoffnung, was den oberen maroden Teil der einstigen Geschäftsstraße anbelangt. Einer der verbliebenen Geschäftsleute, der aber namentlich nicht genannt werden will, sagt: "Leute vom Landratsamt spielen als Kunden in meinem Geschäft kaum eine Rolle, die kommen meist aus dem Landkreis zur Arbeit und pendeln danach gleich wieder nach Hause. Die sorgen nicht für Umsatz."

Investruinen am Bahnhof

Möglicherweise wird der obere Teil der Berliner Straße aber doch noch wieder belebt. Denn das Landratsamt plant einen 24 Millionen Euro teuren Verwaltungscampus zwischen Berliner- und Salomonstraße. Damit wird eine Idee aus den frühen 1990er-Jahren aufgegriffen. Damals sollte auf dem Gelände ein teilweise überdachtes Einkaufsviertel entstehen, nach dem Vorbild der Handelshäuser in Leipzig. Hier war einst ein Einkaufscenter geplant, nun soll auf dem Gelände ein Verwaltungscampus entstehen. Bildrechte: Uwe Walter

Auch die Görlitzer Tradition der Straßbourg-Passage sollte weitergeführt werden. Doch aus den Ideen wurde nichts, nachdem zahlreiche Großmärkte auf der grünen Wiese entstanden und dann auch noch das umstrittene Citycenter im Zentrum gebaut wurde.

Verwaltungscampus in Görlitz

Der Landkreis will seine Verwaltung nun weiter in der Kreisstadt Görlitz konzentrieren. Die Zahl der Mitarbeiter in dem geplanten Verwaltungscampus soll sich fast verdoppeln. Rund 700 Mitarbeiter könnten ab 2021 am Bahnhof arbeiten.

Wir wollen einen Verwaltungscampus errichten. Darüber soll der Kreistag im März informiert werden. Die Zusammenlegung ist besser für die Arbeit der Mitarbeiter, der Bürger und auch der Verwaltung. Thomas Gampe Beigeordneter Landratsamt Görlitz

Marode Gebäude sollen abgerissen werden. Nur die Fassaden bleiben erhalten. Bildrechte: Uwe Walter Der Kreis plant, drei Altbauten auf der Berliner Straße und fünf Gebäude auf der Salomonstraße zu sanieren und sie mit Neubauten zu verbinden.



Der bereits vorhandene Landratsamtsneubau an der Bahnhofsstraße soll integriert werden. In die neuen Gebäude sollen zum Beispiel das Jobcenter sowie das Umwelt- und Vermessungsamt einziehen. Der Kreistag wird einen eigenen Saal erhalten, der auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung steht.



Auf dem Campusgelände sind zudem 170 Stellplätze geplant, 120 davon sind öffentlich.

Möglicherweise entsteht an dieser Stelle der neue Saal für den Kreistag. Bildrechte: Uwe Walter Stimmen die Kreisräte der Erweiterung zu, soll ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Mit den Bauarbeiten könnte in zwei Jahren mit Hilfe von Fördermitteln begonnen werden. Die ersten Kollegen könnten 2022 in das neue Quartier einziehen. Veränderung bedeutet das für die Außenstellen des Landratsamtes in Löbau, Zittau und Weißwasser sowie in Görlitz. "Die Ansprechpartner für die Bevölkerung bleiben vor Ort", betont Thomas Gampe.

Verwaltung in Löbau schrumpft

In Löbau arbeiten derzeit 320 Beschäftigte in der Außenstelle des Landratsamtes. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sollen künftig nach Görlitz umziehen. Betroffen ist das Umwelt- und Vermessungsamt. Beide Ämter waren ursprünglich in Görlitz beheimatet, waren aber aus Platzmangel nach Löbau ausgelagert worden. Gegen die Verlagerung der Ämter machen Löbauer mobil. Sie befürchten einen weiteren Imageverlust als Große Kreisstadt und zudem Umsatzverluste für die Geschäfte.

Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen Ich denke, dass sich der Verlust an Kaufkraft in Grenzen hält. Wir wissen, wo sich der Standort befindet, nämlich in der ehemaligen Offiziershochschule. Die Einkaufsmöglichkeiten sind dort schwierig. Aber der eine oder andere wird schon kaufen in Löbau, natürlich ist das auch ein Einschnitt, aber der ist durchaus vertretbar. Bernd Lange Landrat Görlitz

In Weißwasser konzentriert sich der Landkreis auf die Straße der Einheit und in Zittau sollen künftig 20 Mitarbeiter aus der Außenstelle in die Zentrale nach Görlitz ziehen. Zudem soll die Außenstelle in Zittau saniert werden. Auch die EDV-Technik muss erneuert werden. 2,75 Millionen Euro hat der Landkreis dafür bereits im Haushalt eingeplant. Ein Umzug in die Zittauer Innenstadt hält Landrat Lange für möglich. "Voraussetzung dafür ist, die Konzentration an einem Standort im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Angebote müssten aber schnell auf dem Tisch liegen," meint der Verwaltungschef. Die Zittauer Mandaukaserne wird keine Außenstelle des Görlitzer Landratsamtes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine klare Absage erteilte Lange der Idee, die Außenstelle des Landratsamtes in die Mandaukaserne zu verlegen. "Die Sanierung kostet wahrscheinlich um die 70 Millionen Euro. Zudem gibt es noch kein tragfähiges Konzept."

Landkreis will sparen

Um Geld zu sparen, will der Landkreis die Verwaltung zusammenfassen. Niesky wird die Bauaufsicht an Görlitz verlieren, möglicherweise gibt es als Ausgleich die Abfallwirtschaft, um die leeren Räume in der Robert-Koch-Straße zu füllen. Teuer zu stehen kommt dem Kreis auch das Jobcenter an der Lunitz in Görlitz. Der Landkreis ist dort nur eingemietet. Das Jobcenter soll in den künftigen Verwaltungscampus am Bahnhof ziehen. "Von der eingesparten Miete können wir locker die Raten für ein Darlehen bezahlen", meint der Finanzchef des Kreises Thomas Gampe. Zudem soll der Verkauf eines Gebäudes in der Otto-Müller-Straße die klamme Kasse des Landkreises auffüllen. Dort hat die Asylbehörde ihr Domizil. Und für das Gebäude unweit der Görlitzer Synagoge gibt es angeblich schon mehrere Interessenten.

Gewinner ist die Berliner Straße

Um den Verwaltungscampus zu realiseren, müssen Gebäude aus der Gründerzeit umgebaut werden, die unter Denkmalschutz stehen. Wahrscheinlich entstehen hinter den historischen Fassaden moderne Verwaltungsgebäude. Im Erdgeschoss zumindest aber sollen wieder Geschäfte einziehen. Auch eine öffentliche Kantine ist geplant. Die Berliner Straße als Geschäftsstraße und Hauptachse vom Bahnhof in die Stadt. Bildrechte: Robert Scholz

Vielleicht gelingt es auf diese Art, den oberen Teil der Berliner Straße wieder zu beleben. Zumal gegenüber Senckenberg einen Gebäudekomplex zum Forschungs- und Verwaltungszentrum für das Naturkundemuseum ausbauen will. Rund 120 Wissenschaftler werden dort ein neues Domizil erhalten. Bereits 2022 sollen alle Bauvorhaben an der oberen Berliner Straße abgeschlossen sein.