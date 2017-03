Das gut gefüllte Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle. Bildrechte: Flughafen Leipzig-Halle

Wegen eines Streiks beim Flughafen-Bodenpersonal in Berlin werden am Freitag zahlreiche Flieger nach Leipzig/Halle und Dresden umgeleitet. Flughafensprecher Uwe Schuhart bestätigte MDR SACHSEN, dass an beiden sächsischen Airports im Tagesverlauf jeweils 25 zusätzliche Maschinen landen würden. Das ist fast eine Verdopplung der sonst in der Winterzeit üblichen Ankünfte.

Sprecher: In Leipzig/Halle war schon mehr los

Volle "Parkbuchten" am Freitag am Flughafen Dresden. Bildrechte: Flughafen Dresden Das erhöhte Flugaufkommen ist aber weder für Leipzig/Halle noch für Dresden ein Problem, sind doch beide Airports für wesentlich mehr Passagiere ausgelegt, als seit Jahren im regulären Betrieb abgefertigt werden. Zudem ist laut Schuhart vor allem der Flughafen in Schkeuditz im Winter mit durchschnittlich 3.000 Passagieren täglich wenig ausgelastet, während es zur Ferienzeit im Sommer schon mal 13.000 sein können. Der Grund: Zwei Drittel des jährlichen Passagieraufkommens sind hier Charter-/Touristikflüge. In Dresden ist es dagegen umgekehrt. Hier nutzen zwei Drittel aller Fluggäste im Jahr Linienverbindungen.

Voll her, leer weg

Nicht im Minutentakt, aber viel häufiger als gewöhnlich, starteten und landeten Flugzeuge in Dresden. Bildrechte: Flughafen Dresden Ein zweiter Grund für die Gelassenheit an beiden Airports: Die wegen des Streiks in Berlin umgeleiteten Maschinen bringen zwar viele Fluggäste nach Sachsen, heben jedoch fast alle leer wieder ab. So gelangt man zwar am Freitag beispielsweise direkt von Teheran, Paris, Venedig und Liverpool nach Dresden, umgekehrt nahm aber nur die Maschine nach Beirut am Morgen Passagiere mit. Genauso in Leipzig/Halle. Dort liefern die Flieger unter anderem Reisende aus Palermo, Dublin, Porto, Rom und East Midlands ab, die per Bus nach Berlin weiterreisen. Auf dem Rückflug bleiben die Sitzplätze jedoch verwaist.

Festgelegte Ausweichflughäfen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Flugzeuge mit dem Ziel Berlin stattdessen in Sachsen landen. Denn Leipzig/Halle und Berlin sind sogenannte "alternate Airports", also festgelegte Ausweichziele, wenn Berlin nicht angeflogen werden kann. Gründe sind neben Streiks hauptsächlich schlechte Wetterverhältnisse. So landeten Anfang Juli 2016 an einem Tag 17 Maschinen in Dresden statt in der Bundeshauptstadt, weil dort heftige Unwetter tobten.

Und dann übt auch noch die Lufthansa

In Leipzig/Halle setzt am Freitag die Lufthansa den I-Punkt auf den außergewöhnlich verkehrsreichen Tag. Deutschlands größte Fluggesellschaft lässt hier ihre Piloten Starts und Landungen mit dem Airbus A 380 üben. Das größte Passagierflugzeug der Welt wird im Tagesverlauf mehrmals auf einer der beiden Pisten aufsetzen.