Für die Mediziner am Leipziger Uniklinikum (UKL) war die Vierlingsgeburt die zweite nach 2012. Davor gab es hier 30 Jahre lange keine Geburt von Vierlingen. Dies füge sich "in den Mehrlingsboom, den wir aktuell erleben", sagte Holger Stephan, Direktor der Geburtsmedizin des Uniklinikums. In diesem Jahr seien bereits 52 Zwillingspaare geboren worden. Im gesamten Vorjahr erblickten 102 Zwillingspaare am UKL die Welt. Vierlinge sind selten: Bundesweit gab es im Jahr 2015 fünf solche Geburten.