Wählen Sie aus Ihrer Familie die drei sprungkräftigsten Mitglieder aus. Diese Sportskanonen absolvieren jeweils einen Schlussdreisprung, mit geschlossenen Beinen ;-). Die Weiten werden addiert. Versuchen Sie in der Summe, an die Bestmarke von Max Heß von 17,20 Metern heranzukommen oder sie zu übertreffen.



Um in die Auslosung zu gelangen, bitten wir Sie, Videos oder Fotos von Ihren Sprüngen und von Ihren Weiten hier auf unserer Internetseite hochzuladen.