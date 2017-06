Ab kommenden Sonntag fahren die Citylink-Bahnen der Linie C15 Chemnitz – Hainichen erstmals wieder durchgängig bis in die Chemnitzer Innenstadt. Eine Pannenserie bremste bisher den Betrieb der Triebwagenflotte aus. Während der Reparatur der betroffenenen Bahnen reichte die Flottenstärke nicht aus, sodass die Linie nach Hainichen bereits am Hauptbahnhof wenden musste.

Die Linien C13 und C14 des Chemnitzer Modells verbinden bereits seit Oktober 2016 die Städte Mittweida und Burgstädt mit dem Stadtzentrum. Am Sonntagmorgen gibt es einen kleinen Fahrplanwechsel. Dann führen alle drei Linien über den Hauptbahnhof und die Zentralhaltestelle bis zur neuen Haltestelle Stadlerplatz in der Nähe der TU Chemnitz. Wie der VMS weiter mitteilt, wird der Fuhrpark der Citylink-Bahnen bis zum Juli von derzeit acht auf dann zwölf Fahrzeuge erweitert.

Am Sonnabend, dem 24. Juni 2017, und am Sonntag, dem 25. Juni 2017, enden alle drei Citylink-Linien am Hauptbahnhof Chemnitz. Wie der VMS weiter mitteilt, wird es an beiden Tagen Einschränkungen im gesamten Nahverkehrsnetz der Stadt Chemnitz geben. Grund dafür ist die Deutsche Meisterschaft im Straßenradsport.