Die Sperrbezirke werden zumeist eng um eine Fundstelle gesteckt, oft beträgt der Radius ca. drei Kilometer. Sie gelten oft für drei Wochen, die Frist wird bei neuen Funden verlängert. Manche Landkreise verfügen die Sperrbezirke unbefristet bis auf Widerruf.

Regeln in Sperrbezirken Zu den Regeln gehören unter anderem:



- Halter von Nutzgeflügel müssen jederzeit Untersuchungen dulden und unterstützen.

- Vögel, Bruteier und Nebenprodukte dürfen nicht transportiert werden.

- Frisches Fleisch oder Fleischerzeugnisse dürfen nicht aus dem Sperrbezirk heraus transportiert werden.

- Bodenauflagen an Ein- und Ausgängen müssen mit Desinfektionsmitteln getränkt werden.

- Gehaltene Vögel dürfen nicht freigelassen werden.

- Wildvögel dürfen nur mit Genehmigung gejagt werden.

- Hunde und Katzen dürfen in Sperrbezirken nicht frei herumlaufen.

Die Beobachtungsgebiete sind oft weiter gesteckt, meist im Radius von zehn Kilometern um einen Fundort herum. Sie werden in der Regel für 30 Tage verfügt und bei neuen Funden entsprechend verlängert. Von den Regeln in Beobachtungsgebieten sind auch Spaziergänger betroffen. Auch Besitzer von Freigängerkatzen und Hundehalter müssen sich mit den Regeln vertraut machen.

Regeln in Beobachtungsgebieten - Auch in Beobachtungsgebieten gilt für Geflügelhalter, dass das Freilassen in die Wildnis und das Rein- und Raustransportieren aus dem Gebiet verboten sind.

- Auch in den größer gefassten Beobachtungsgebieten dürfen Wuffi & Co nicht mehr unangeleint herumlaufen. Freigängerkatzen müssen in der Wohnung bleiben.

- Spaziergänger sollten aufmerksam sein und tote Wasser- oder Greifvögel dem Veterinäramt melden.

Wer gegen die Regeln verstößt, kann eine Ordnungswidrigkeitsstrafe von theoretisch bis zu 30.000 Euro aufgebrummt bekommen.

Daher listen wir die Verfügungen der einzelnen Landkreise im Einzelnen (noch nicht vollständig) auf:

Silberreiher, tot aufgefunden in Königswartha am 12.02.

Sieben Schwäne, tot aufgefunden am Olbasee am 11.02.

Zwei Schwäne, tot aufgefunden am Stausee Bautzen am 10.02.

Trauerschwan, tot aufgefunden im Wildgehege Bernsdorf am 09.02.

Graugans, tot aufgefunden am 01.02. in Dresden-Striesen

Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf: Stadt Radeberg und alle ihrer Ortsteile

Schwan in Görlitz, festgestellt am 07.02.

Sperrbezirk bis auf Widerruf: siehe Allgemeinverfügung

Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf: siehe Allgemeinverfügungen

Schwäne in Nähe der Talsperre Quitzdorf, festgestellt am 08.02. sieben Schwände am Olbasee, ein Silberreiher bei Königswartha (LK Bautzen)

Sperrbezirk bis auf Widerruf: siehe Allgemeinverfügung

Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf: siehe Allgemeinverfügung

Fund in Nutzgeflügelbestand in Tylice / Polen

Sperrbezirk bis auf Widerruf

Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf: Beobachtungsgebiet Tylice I Region Görlitz

Graureiher und Fischreiher in Oderwitz, Kormoran auf polnischer Seite

Schwan und Bussard im Schlossparkt Trebsen

Bussard im Schlosspark Rötha, festgestellt am 16.02.

Schwan am Störmthaler See, am 16.02. amtl. bestätigt

Wildvogel in Eilenburg, 21.02.

1 Wildgans am Elsterflutbecken, 24.02. amtl. bestätigt

Sperrbezirk bis 16.03.: 6 Stadtteile

Beobachtungsgebiet bis 03.03., 26.03.: 12 Stadtteile (Nutzgeflügel) und gesamtes Stadtgebiet (Wildgeflügel)

Wildvögel am Cospudener See, am 07.02. amtl. bestätigt

Sperrbezirk bis 06.03.: 7 Stadtteile

Schwan am Störmthaler See, am 16.02. amtl. bestätigt

Sperrbezirk bis 08.03.: Liebertwolkwitz

am 27.01. Graugans in Meißen, am 01.02. Schwan in Meißen, Wildente in Radebeul, 03.02. Schwan in Radeburg, 20.02. Schwäne in Klipphause, Hirschstein, Radeburg

Sperrbezirk bis 13.03.: diverse

Beobachtungsgebiet bis 22.03.: diverse

Graureiher in Nünchritz

Bussard, gefunden am 15.02. in Flöha

Graureiher, gefunden in der Nähe von Flöha am 22.01.

Schwan, tot aufgefunden in Eilenburg

Sperrbezirk bis 14.03.: siehe Allgemeinverfügung

Beobachtungsgebiet bis 23.03: siehe Allgemeinverfügung

Bussard, tot gefunden in der Stadt Delitzsch Ortsteil Laue

Sperrbezirk bis 02.03.: siehe Allgemeinverfügung

Beobachtungsgebiet bis 11.03: siehe Allgemeinverfügung

Schwan, tot aufgefunden im Naturbad Luppa

Sperrbezirk bis 28.02.: siehe Allgemeinverfügung

Beobachtungsgebiet bis 09.03: siehe Allgemeinverfügung

Fund in Nutzgeflügelbestand Rackwitz, amtl. bestätigt am 01.02.

8 Funde im Landkreis und weitere Funde im Stadtgebiet Dresden mit Auswirkungen auf den Landkreis

1 Wildgans in Oelsnitz OT Taltitz, amtl. bestätigt am 27.01.

Fund in Nutztierbestand in Zeulenroda-Triebes, Landkreis Greiz, Thüringen

im Stadtpark Reichenbach im Vogtland am 03.02. aufgefundene Wildgans

im Stadtpark Reichenbach im Vogtland am 03.02. aufgefundene Wildgans