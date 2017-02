Die Geflügelpest ist in Sachsen weiter auf dem Vormarsch. So wurde die Krankheit im Dresdner Zoo bei einer Ente und einem Rotschenkel amtlich festgestellt. Derzeit würden die Untersuchungen des gesamten Vogelbestandes laufen. Der Zoo soll aber geöffnet bleiben, wegen der Stallpflicht kommen Besucher sowie nicht mit direkt mit Vögeln in Kontakt. Auch anderswo in Sachsen werden immer wieder Fälle der sogenannten Vogelgrippe nachgewiesen.