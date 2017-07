Sobald wir den Sand um den Mendebrunnen legen, erwartet die Besucher Urlaubsatmosphäre mitten in der Stadt. Es sind viele sportliche Leute mit knappen Kleidern zu sehen. Tagsüber schauen oft Leipziger in Schlips und Kragen aus dem Büro in ihrer Mittagspause vorbei. Es ist insgesamt immer eine sehr offene, schöne und entspannte Atmosphäre.

Maud Glauche Cheforganisatorin Sachsen-Beach