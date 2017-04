Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Grimma ist am Ostermontag ein Mann ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, ein Auto sei am frühen Nachmittag aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Baum geprallt. Der Wagen fing Feuer. Der Fahrer verbrannte offenbar in dem Wrack. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A14 Richtung Dresden bis zum Abend gesperrt werden. Trotz Umleitung bildete sich ein kilometerlanger Stau. Auch in der Gegenrichtung kam es zu Behinderungen.