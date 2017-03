Was für eine Woche! Beim WSC Wintersportclub Oberwiesenthal ist seit Montag Mann und Maus im Einsatz, um die Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf vorzubereiten. Immerhin ist der Verein kurzfristig als Ausrichter eingesprungen und will sich keine Blöße geben.

Dennoch ist es gelungen, die rund neun Kilometer lange Rennstrecke mit Start und Ziel in der Skiarena wettkampftauglich zu präparieren. Die 30 Zentimeter hohe Schneeauflage besteht zum Teil aus Kunstschnee. Laut WSC-Geschäftsführer Christian Freitag wurde aber auch Naturschnee aus dem Wald geholt. "Am Donnerstag sah es noch so aus, dass wir ein Wasserloch am anderen hatten. Da mussten wir mit Hacke und Schaufel ran und Schnee auf die Strecke schmeißen."

Eigentlich sollte die DM in Notschrei im Schwarzwald ausgetragen werden. Dort waren jedoch die Schneebedingungen zu schlecht. Daher sei der WSC kurzfristig die Bresche gesprungen, so Freitag: "Wir waren erstmal erstaunt, dass es nur noch bei uns gehen soll, haben aber dann schnell entschieden: Wir machen das! In diesem Winter hatten wir ja schon kurzerhand den Deutschlandpokal übernommen. Also, wir sind das gewohnt in Oberwiesenthal!"