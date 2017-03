Insolvenz Vosla Bei Lampenhersteller aus Plauen muss jeder Dritte gehen

Nach personellen Veränderungen in Management zeichnete sich in den vergangenen Wochen ab, dass beim Lampenhersteller Vosla in Plauen einige Veränderungen bevorstehen. Dem Betrieb bricht in Kürze ein Hauptkunde weg. Der Standort muss saniert werden. Da dafür das Geld fehlt, wurde Anfang Februar Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Um künftig am Markt überleben zu können, wurden nun massive Personaleinschnitte angekündigt.