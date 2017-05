Volkswagen will sein Elektroauto "ID" ab 2020 im Werk in Zwickau fertigen lassen. Wie VW-Markenchef Herbert Diess am Freitag in Wolfsburg ankündigte, soll der "ID" um rund 25 Prozent effizienter als heutige Fahrzeuge produziert werden. Das Fahrzeug, das früheren Angaben zufolge einen rein elektrischen Antrieb haben und eine Reichweite von 400 bis 600 Kilometern schaffen soll, solle etwa soviel wie vergleichbare Dieselmodelle kosten. Technisches Konzept und Design würden in diesem Jahr festgelegt.

Diess bestätigte das Ziel, dass VW im Jahr 2025 rund eine Million E-Autos jährlich verkaufen und damit weltweiter Marktführer sein wolle. Zuvor war bekanntgeworden, dass Volkswagen in den kommenden fünf Jahren mit neun Milliarden Euro die Entwicklung alternativer Antriebsmodelle wie Elektro- und Hybridmotoren voranbringen will. Der Konzern investiert unter anderem in den Standort Dresden. Dort läuft seit April in der Gläsernen Manufaktur der E-Golf vom Band. Die einstige Produktionsstätte der Luxuslimousine Phaeton soll zum Zentrum für die Zukunft der Mobilität ausgebaut werden. VW steht auch wegen des Skandals um manipulierte Dieselfahrzeuge unter Druck, alternative Antriebe zu entwickeln.

"VW baut in Sachsen tatsächlich die Zukunft"

Wirtschaftsminister Martin Dulig begrüßte die Entscheidung von Volkswagen für Zwickau als Produktionsstandort für das neue VW-Elektroauto "ID". Er freue sich, dass das erste komplett neu konzipierte Elektro-Auto des Konzerns ein Sachse werde, sagte er am Freitag in Dresden. "Dies ist eine tolle Nachricht für alle Mitarbeiter von VW in Zwickau, ein klares Bekenntnis des Volkswagenkonzernes zum Standort Sachsen." Die Entscheidung für Zwickau belege "ein großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unser Zuliefererindustrie im Umfeld". "Das Werk in Zwickau ist Vorreiter und Taktgeber der neuen E-Offensive des VW-Konzerns, denn der Freistaat hat beim Thema Elektromobilität seine Hausaufgaben gemacht", meinte Dulig. "In Sachsen wurde nicht nur das Automobil erfunden, VW baut in Sachsen tatsächlich die Zukunft."