Noch ist es nicht soweit, aber Sachsen plant waffenfreie Zonen - sogenannte Waffenverbotszonen. Was nicht heißt, dass sie auch wirklich kommen, hält sich Jan Meinel, Sprecher des Innenministeriums bedeckt. Denn jetzt will man erst einmal die gesetzlichen Weichen stellen. Es soll eine entsprechende Verordnung erlassen werden, um im Fall der Fälle schnell handeln zu können. Anlass sei, so Meinel, "dass wir Gefahrenpunkte und lokale Brennpunkte entschärfen wollen." In kriminalitätsbelasteten Zonen und Gebieten, die es in Sachsen möglicherweise gebe, soll sowohl den Menschen als auch den zum Einsatz kommenden Polizisten ein sicheres Leben ermöglicht werden.

Fokus auf Kleinem Waffenschein

Parallel prüft das Ministerium, ob und wo solche Zonen im Freistaat nötig sind. Denkbar seien Gebiete wie die Eisenbahnstraße in Leipzig oder der Wiener Platz in Dresden, heißt es. Doch entschieden ist noch nichts. Das Ministerium stützt sich hierbei auf die Erfahrungen der Polizeidirektionen, die genau wissen, wo Kriminalitätsschwerpunkte sind, sagt Meinel und stellt klar: "Der Fokus auf den wir abzielen, der befasst sich natürlich auch mit den Menschen, die eine Schreckschusswaffen bei sich tragen, also Besitzer des Kleinen Waffenscheins."

Man will dann in diesen Gebieten, so sie denn einschlägig vorbelastet sind, nicht noch zusätzliche Gefahren schaffen und die entstehenden Gefahren weiter minimieren. Deswegen wird Adressat dieser Waffenverbotszone tendenziell auch der Besitzer des Kleinen Waffenscheins sein. Jan Meinel Innenministerium Sachsen

Was ist mit Baseballschlägern, Messern oder Knüppeln?

Es ist selten, aber Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann lobt den Vorstoß des Innenministeriums. Er sei sinnvoll und gehe in die richtige Richtung. Allerdings erfassen die vom Innenminister vorgeschlagenen waffenfreien Zonen keineswegs gefährliche Gegenstände wie beispielsweise Baseballschläger, Messer, Knüppel oder Äxte, kritisiert Lippmann. "Also Gegenstände die nach ihrer Art natürlich geeignet sind, Menschen zu verletzen oder gar zu töten, die aber im Sinne des Waffengesetzes keine Waffe sind." Hier müsse über eine andere Polizeiverordnung sichergestellt werden, dass in dieser Zone entsprechende Gegenstände nicht bei sich geführt werden dürfen. Auf der Eisenbahnstraße in Leipzig hat es schon desöfteren Auseinandersetzungen mit Waffen gegeben. Bildrechte: TNN

Darüber hinaus fordert Lippmann, dass der Waffenbesitz generell stärker kontrolliert wird, auch der legaler Waffen. Denn in vielen Landkreisen gebe es diese Kontrollen nur noch auf dem Papier, kritisiert Lippmann. Es fehle ganz einfach das Personal, um Waffenbesitzer unangekündigt zu überprüfen.

Hamburg mit Vorbildcharakter

Und genau das ist auch für die Polizeigewerkschaft GdP der Knackpunkt an den geplanten Waffenverbotszonen, sagt GdP-Vize Eckehardt Goudschmidt: "Wer führt die Kontrollen? Das ist eine zusätzliche Aufgabe für unsere Kollegen, wo wir sowieso schon zu wenige sind. Die 1.000, die die Fachkommission vorgeschlagen hat, reichen nach unseren eigenen Berechnungen eh nicht aus, um die Aufgaben zu erfüllen. Da müssten wir die sächsische Polizei um rund 3.000 Bedienstete erhöhen." Zudem befürchtet Goudschmidt, dass sich die Kriminalitätsschwerpunkte einfach nur verlagern.