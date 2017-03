Auf diesen Waggons der WBN werden Lastwagen durch den Ärmelkanal transportiert. Bildrechte: Lutz Günther

Das Werk in Niesky war 2014 von der Deutschen Bahn an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Quantum verkauft worden. Der Investor hatte nicht nur eine Standortgarantie abgegeben, sondern auch versichert, dass alle Mitarbeiter übernommen werden.



Nach der Übernahme konnte WBN bereits einen Großauftrag aus Frankreich an Land ziehen und liefert 315 Einzelfahrzeuge für den Transport von Lastwagen durch den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England an die Firma Eurotunnel. Ein weiteres Großprojekt ist die Fertigung von 250 doppelstöckigen Autotransportern für die Firma Rail Car GmbH in der Schweiz.