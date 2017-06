Die Landtagswahl 2014 in Sachsen muss aller Voraussicht nach nicht wiederholt werden. Der Wahlprüfungsausschuss des Landtages lehnte die letzten drei Einsprüche gegen die Wahl ab. Es seien keine Verstöße festgestellt worden, hieß es am Freitag in Dresden. Unter anderem hatte der ehemalige AfD-Kreischef von Bautzen, Arvid Samtleben, Einspruch erhoben. Ein Parteitag hatte ihn auf Platz 14 der Kandidatenliste gewählt. Damit wäre er in den Landtag eingezogen. Doch der Petry-Gegenspieler wurde auf Empfehlung der Parteispitze von der Liste gestrichen. Samtleben führt dies auf Intrigen innerhalb der AfD und den Umstand zurück, dass er im Gegenzug für den Listenplatz der Partei kein Darlehen gewährte hatte.

Die Entscheidung der beiden Vertrauenspersonen, Herrn Arvid Samtleben von der Landesliste der AfD zu streichen, ist aus Sicht des Wahlprüfungsausschusses rechtlich nicht zu beanstanden. Wahlprüfungsausschuss Mitteilung vom 02.06.2017

"Undemokratisch", aber erlaubt

Wie der Wahlprüfungssausschuss-Vorsitzende Marko Schiemann mitteilte, haben nicht alle Kandidaten Darlehensvereinbarungen unterschrieben. Zugleich sei aber deutlich geworden, dass es beim AfD-Landesvorstand ein "eigentümliches Demokratieverständnis" geben müsse, wenn ein Beschluss gegen den Parteitag gefasst werde, der die Landesliste vorher festgelegt habe. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Klaus Bartl bezeichnete das "als undemokratischen Vorgang". "Aber das darf man", so Bartl.

Landtag hat letztes Wort - Samtleben legt Beschwerde ein

Das Parlament hat in der Frage das letzte Wort. Voraussichtlich in der nächsten Landtagssitzung am 21. und 22. Juni soll eine endgültige Entscheidung über eine etwaige Neuwahl fallen. Arvid Samtleben hat bereits eine Beschwerde beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof in die Wege geleitet. Er will damit erreichen, dass er anstelle der Dresdner AfD-Abgeordneten Karin Wilke das Landtagsmandat erhält. Außerdem fordert er ein Vorgehen der Leipziger Richter gegen die "Verschleppung des Wahlprüfungsverfahrens durch den Landtag". Wann das Verfassungsgericht entscheidet, ist nach Angaben einer Sprecherin noch nicht abzusehen.

Lange Prüfungsdauer

Der Ausschuss hat sich über zweieinhalb Jahre mit der Frage beschäftgt und war aufgrund der langen Verfahrensdauer kritisiert worden. Dazu erklärte das Gremium nun: "Die zu bewertenden Wahleinsprüche waren sehr komplex." Unter anderem habe es den Vorwurf des Stimmenkaufs durch Darlehen gegeben. Die lange Prüfungsdauer begründete Schiemann mit der Zahl von drei mündlichen Verhandlungen, die geführt werden mussten. "Das ist einmalig in der sächsischen Geschichte". Grund dafür sei auch die "Kooperationsunwilligkeit" von Vertretern der AfD gewesen. Unter anderem seien schriftliche Dokumente nicht vorgelegt worden.

Zwangsdarlehen für Listenplatz?

Samtleben hätte mit seinem Listenplatz eigentlich einen Sitz im Landtag bekommen müssen. Bildrechte: dpa Im Juni 2014 hatte der AfD-Vorstand unter Leitung von Frauke Petry beschlossen, den im April auf einem Parteitag gewählten Samtleben von der Liste zu streichen. Die offizielle Begründung lautete damals mangelndes Engagement. Samtleben selbst vermutete, dass sein Rausschmiss mit seiner Weigerung zusammenhänge, ein für den Wahlkampf gezahltes Darlehen später als Spende verbuchen zu lassen. Dass es Zwangsdarlehen gegeben haben soll, stritt Petry unter Eid ab und sieht sich seither dem Vorwurf des Meineids ausgesetzt.

Staatsrechtler halten Landtagswahlen für ungültg

Einige Staatsrechlter hatten in der Vergangenheit Neuwahlen gefordert. Der Düsseldorfer Parteienrechtsexperte Martin Morlok sagte dem "Spiegel", der Landtag sei wegen der unzulässigen Streichung des AfD-Kandidaten nicht verfassungsgemäß zusammengesetzt. An Neuwahlen führe kein Weg vorbei. Seine Kollegin Sophie Schönberger von der Universität Konstanz stützte diese These. Die Streichung eines gewählten Kandidaten durch den Vorstand aus politischen Gründen sei ein klarer Verstoß gegen das Gebot innerparteilicher Demokratie, sagte sie dem Magazin. Der Landeswahlausschuss hätte die gesamte AfD-Liste zurückweisen müssen.