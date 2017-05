Die angekündigten Schauer und Gewitter sorgen vorübergehend für Entspannung bei der Waldbrandgefahr in Sachsen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst rief, entgegen voriger Prognosen, am Dienstag nicht die höchste Gefahrenstufe 5 aus. Stattdessen gilt nur noch in der Muskauer Heide und im Leipziger Südraum Stufe 4, für zehn Regionen wurde sie sogar auf zwei gesenkt.

Entspannung trotz Regen-Roulette

Wo werden Gewittergüsse in Sachsen niedergehen? Eine ortsgenaue Vorhersage können die Meteorologen nicht treffen. Bildrechte: MDR/André März Unklar, wo und wie viel Regen genau in Sachsen fallen wird, denn es sind lediglich örtlich begrenzte Wärmegewitter vorhergesagt. Ein größeres Regengebiet ist nicht in Sicht. Dennoch erwartet Sachsenforst, dass am Mittwoch landesweit nur noch die geringsten Gefahrenstufen 1 und 2 gelten werden. Das ist aber nur eine kurze Atempause, denn die Niederschläge werden nicht für eine nachhaltige Entspannung ausreichen. Schon zum Wochenende sollen fast flächendeckend wieder die Gefahrenstufen 3 und 4 gelten.

Mühsame Löscharbeiten in den Schrammsteinen

Mehr als 24 Stunden waren die Feuerwehrleute in der Sächsischen Schweiz im Einsatz. Bildrechte: MDR/Marko Förster Damit werden auch die Feuerwehren weiter in Hab-acht-Stellung bleiben – wenn sie nicht immer noch im Einsatz sind, wie in der Sächsischen Schweiz. Dort hatte am Montagmorgen ein illegales und nicht komplett abgelöschtes Lagefeuer einen Waldbodenbrand im Schrammsteingebiet ausgelöst. Dier Feuerwehrleute mussten das Löschwasser mit Kanistern und Tragesäcken in das unwegsame Gebiet schleppen. Auch am Dienstag waren noch 25 Einsatzkräfte vor Ort, um immer wieder aufflammende Glutnester zu löschen. Die Nationalparkverwaltung hofft auf Zeugenhinweise zu den Verursachern. Diesen drohen hohe Geldstrafen.

Feuerverbot wird missachtet

Die Parkverwaltung ist verärgert, dass einige Besucher der Sächsischen Schweiz selbst bei Waldbrandgefahr das generelle gesetzliche Feuerverbot ignorieren. 2016 stellte die Nationalparkwacht nachträglich mehr als 380 illegale Feuerstellen fest. An der jetzt betroffenen Stelle wurde zum wiederholten Mal gezündelt. 200 Quadratmeter Beerstrauchheiden wurden diesmal vernichtet, von einigen teils mehr als 100 Jahre alten Birken und Riffkiefern stehen nur noch verkohlte Skelette.

Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, im Wald zu keiner Zeit Feuer anzuzünden. [...] Für solcher Art zerstörerischen Naturerlebens fehlt mir jegliches Verständnis. Dr. Dietrich Butter Leiter des Nationalparks Sächsische Schweiz

Keine Rekordhitze, aber heiß genug

Es gab im Mai schon wärmere Tage in Sachsen, aber noch nie 32 Grad an einem 29. Mai. Bildrechte: Colourbox.de Während in den Wäldern die Bäume unter der Hitze leiden, stöhnen in Städten und Dörfern die Menschen über die hohen Temperaturen. Zwar sind einzelne Tage mit Temperaturen über 30 Grad im Mai keine Seltenheit, allerdings ist die lange Zeitspanne des sehr warmen und trockenen Wetters eher ungewöhnlich. Und auch wenn keine generellen Rekorde für den Mai in Sachsen gefallen sind, gab es zumindest den wärmsten 29. Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: In Dresden-Strehlen und in Klitzschen bei Torgau wurden 32 Grad gemessen - zwei Grad über dem bisherigen Höchstwert.