Anhaltend warme Temperaturen und ausbleibender Regen sorgen für eine steigende Waldbrandgefahr in Sachsen. Am Montag rief der Staatsbetrieb Sachsenforst landesweit die mittlere der fünf Gefahrenstufen aus, in Teilen der Landkreise Leipzig, Mittelsachsen, Meißen und Görlitz gilt sogar Stufe 4.

In Schönbrunn girrfen die Flammen von gelagertem Holz auf die Bäume in der Umgebung über. Bildrechte: MDR/Rocci Klein Die Prognose für Dienstag geht von einem weiteren Anstieg der Waldbrandgefahr aus. Dann wird in einigen Gebieten der Landkreise Nordsachsen und Leipzig voraussichtlich die höchste Gefahrenstufe 5 erreicht. Dann ist im Kreis Nordsachsen das Betreten der betroffenen Wälder generell verboten. In anderen Landesteilen können Forstbehörden, Kreise und Gemeinden selbst entscheiden, ob sie ein solches Verbot erlassen.



Vor allem in der Oberlausitz mussten die Feuerwehren schon mehrfach ausrücken. Hier und in Nordsachsen ist die Waldbrandgefahr grundsätzlich höher als im Rest des Freistaats. Grund sind die vielen Kiefernwälder Klaus Kühling, Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst, erklärt: "Die Sandböden in der niederschlagsärmeren Region nehmen weniger Wasser auf und die Kiefernwälder entflammen schnell."

Unter dem verbrannten Holz glomm es noch stundenlang. Bildrechte: MDR/Rocci Klein Am Montag gab es mindestens zwei größere Waldbrände: In Schönbrunn bei Bischofswerda standen am frühen Morgen rund 800 Quadratmeter Wald in Flammen. Hier wurden abgeschnittene Baumspitzen in mehreren Haufen für den Abtransport gelagert. Die Löscharbeiten beschäftigten die Feuerwehr fast den ganzen Tag, weil Funkenflug und Glutnester immer wieder für neue kleine Brandstellen sorgten. Zudem war das Löschwasser knapp – benachbarte Feuerwehren mussten für Nachschub sorgen.

In den Felsgebieten der Sächsischen Schweiz gibt es Löschwasser nur aus dem Ruicksack oder aus der Luft. Bildrechte: MDR/Marko Förster Auch im Nationalpark Sächsische Schweiz stieg am Montag Rauch auf – in den Schrammsteinen brannte der Waldboden. Nach Informationen von MDR SACHSEN hatten sich die Flammen von einer illegalen Feuerstelle aus auf 200 Quadratmeter ausgebreitet. Insgesamt 39 Feuerwehrleute mussten das Löschwasser mit Tragesäcken und Raupen in das unwegsame Gebiet bringen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. "Nadelstreu am Boden ist ideales Brennmaterial", warnte ein Nationalparksprecher. Sollten die wahrscheinlich unfreiwilligen Brandstifter gefunden werden, drohen ihnen saftige Geldstrafen und eine Rechnung für die Kosten des Einsatzes.

48 Brände im Vorjahr

Der Sachsenforst wies nochmals darauf hin, das offenes Feuer in Wäldern ebenso wie Rauchen grundsätzlich verboten sind - unabhängig von einer Waldbrandgefahr. Außerdem dürfen die Zugänge zu den Waldgebieten nicht zugeparkt werden. 2016 brachen insgesamt 48 Brände in Sachsens Wäldern aus. Dabei wurden 33.000 Quadratmeter Wald vernichtet.

Dieser Kater in Bischofswerda hatte die falsche Zuflucht vor der Hitze gewählt. Er litt bei seiner Rettung vom Dach unter deutlichem Wassermangel. Bildrechte: MDR/Rocci Klein Eine zumindest leichte Entspannung bei der Waldbrandgefahr erwartet Sachsenforst erst zum Monatsende, wenn die erwarteten Gewitter im Freistaat eintreffen. Allerdings sei schwer abzusehen, ob, wann und wo sie tatsächlich niedergehen werden. Bis dahin werden nicht nur die Wälder, sondern auch die Menschen und Tiere weiter unter der Hitze leiden. Am Montag war es nach vorläufigen Angaben des MDR-Wetterstudios mit 32,5 Grad in Torgau am wärmsten. Am Dienstag könnte mit bis zu 35 Grad ein neuer Spitzenwert für Ende Mai in Sachsen erreicht werden.