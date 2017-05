Seit Wochen schichten die Oberlausitzer riesige Reisighaufen, die in der Nacht vor dem ersten Mai angezündet werden. Tage vorher bewacht meist die Dorfjugend das Brennmaterial, denn es gilt als bösen Omen, wenn der Haufen vorher abgefackelt wird. Das ist in der Oberlausitz ein beliebter Spass. Auch in diesem Jahr brannten bereits wieder zahlreiche Haufen, die die Feuerwehr löschen musst, beispielsweise in Wittichenau, in Großdubrau, in Solschwitz und Burgneudorf.

Slawen und Germanen

Die Tradition in der Oberlausitz hat nichts mit dem berühmten Hexensabbat auf dem Blocksberg im Harz zu tun. Nur eines haben die Traditionen im Harz und in der Oberlausitz gemeinsam. Sie reichen bis in die vorchristliche Zeit zurück. Damals war die Lausitz von slawischen Völkern besiedelt, den Wenden und den Sorben.

In früherer Zeit dachten die Sorben in der Lausitz, dass sich weibliche Dämonen in Büschen und Sträuchern verbergen. In der ersten Vollmondnacht im Frühling zündeten meist die jungen Burschen des Dorfes Dornenbüsche an, um die Dämonen zu vertreiben. Anke Rubel Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften

Die Germanen feierten dagegen mit dem Feuer das Ende des Winters. Die Vorfahren hatten das Jahr zweigeteilt.

Start ins Sommerhalbjahr

Ähnlich, wie bei den Kelten gab es bei Germanen möglicherweise ein Sommerhalbjahr - auch "Jahrestag" und das Winterhalbjahr "Jahresnacht" genannt. Zwischen der Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche und der Sommersonnwende im Juni liegt der erste Mai und mit ihm beginnt das Sommerhalbjahr. Endlich ist die kalte Zeit der Not und Entberungen vorbei. Das begingen unsere Vorfahren mit einem Feuerfest, einer Freinacht.

Die Kirche wollte diesen heidnischen Bräuchen einen christlichen Anstrich geben und so wurde der erste Tag im Mai zum Tag der Patronin der Bäuerinnen und Mägde, der heiligen Walpurga. Anke Rubel Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften

Das Gedenken der Heiligsprechung wird jeweils am letzten Sonntag im April als Maifest gefeiert.

Die heilige Walpurga verliert bei Slawen gegen Dämonen

Der Äbtissin, die im 8. Jahrhundert in Heidenheim in Franken lebte, werden zahlreiche Wunder zugesprochen. So soll sie ein Kind vor dem Hungertod mit nur drei Ähren gerettet, ein sterbendes Mädchen nur mithilfe eines Gebetes geheilt und ein Schiff vor dem Untergang bewahrt haben. Die fromme Tochter eines englischen Königs wurden zudem im Mittelalter als Schutzpatronin gegen böse Geister verehrt.

Doch offenbar war bei den Slawen der Glaube an weibliche Dämonen stärker, zumal die Kirche auch die Kräuterfrauen der Germanen als Hexen verunglimpfte. Somit wurde die Nacht der Heiligen Walpurga immer mehr zur Hexennacht:

Damit geriet der gute Name der heiligen Walpurga immer mehr in Verruf. Im frühen 13. Jahrhundert kamen deutsche Siedler in die wendische Lausitz und da vermischten sich dann die Bräuche. So dass dann das Winteraustreiben und das Dämonenverbrennen ein Fest wurde. Anke Rubel Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften

In der DDR geriet das Hexenbrennen oder Walpurgisfeuer immer mehr in Vergessenheit. Germanische oder christliche Traditionen waren unerwünscht. Statt dessen propagierte die Genossen das Maifeuer und den fröhlichen Tanz in den Wonnemonat Mai.

Vom Lagerfeuer zum Volksfest

Aber die Tradition überlebte. Sie wurde von Bergsteigern, Wanderern und Natur- sowie Heimatfreunden oft in kleinen Kreisen gepflegt. Die Feuer hatten die Größe von Lagerfeuern. Auch der Sprung über das Feuer war damals noch möglich. Wenn der Mann gemeinsam mit seiner Partnerin durch die Flammen springt, so die Legende, hält die Beziehung ein Leben lang. Heute sind die Flammen für derartige Mutproben meist zu gewaltig.

In der DDR waren Walpurgisfeuer meist nur Lagerfeuer. Bildrechte: Colourbox.de In den 1990iger Jahren erlebten die Feuer in der Walpurgisnacht ihre Renaissance als Volksbelustigung, wie beispielsweise am Olbersdorfer See, auf dem Rosenhof in Görlitz oder in Göda bei Bautzen mit tausenden Zuschauern. Meist nutzen die Oberlausitzer auch die Feuerstellen, um zuvor ihren Baum- und Sträucherschnitt problemlos zu entsorgen. Dementsprechend wuchsen Jahr um Jahr die Haufen. Damit die Feuer nicht außer Kontrolle geraten, einstürzen oder auf andere Weise zur Gefahr für die Besucher werden, beteiligen sich vielerorts die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren am Aufschichten oder übernehmen anschließend das Abfackeln. Zudem kontrollieren die Umwelt- und Ordnungsämter die Feuerstellen, damit die Tradition nicht zur kostengünstigen Müllentsorgung verkommt.

Dämonen müsssen brennen

An die Tradition der Feuer in der ersten Nacht erinnern in der Oberlausitz vielfach noch die mehr oder weniger kunstvoll gestalteten Hexen, die auf den Spitze des Reißighaufens tronen, um in der Nacht ihren symbolischen Tod im Feuer zu sterben.

Trinken bis der Morgen graut. - ein Walpurgisfeuer bei Görlitz. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Doch wie einst in der Frühzeit, wird das sinnbildliche Sterben der Dämonen auf dem Scheiterhaufen bejubelt. Auch diese Tradition der Vorfahren hat sich erhalten.



Und auch das gehört dazu: Beim Hexenbrennen, Walpurgis- oder Maifeuer bzw. Feuerfest wird getrunken bis der Morgen graut.