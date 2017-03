Die Geburt der Mehrtagesroute „Forststeig“

Vor fünf Jahren schon grübelten Mitarbeiter des Sachsenforsts und ihre tschechischen Kollegen über einer Trekkingroute durch die Sächsische und die Böhmische Schweiz. Es sollten während dieser Tour keine Orte gekreuzt werden, die Wege sollten eher Trampelpfade sein und keine asphaltierten Wanderautobahnen. Außerdem überlegte man, welches Gebiet noch nicht durch den Massentourismus erschlossen ist. So entstand die Idee einer Tour auf der linkselbischen Seite. Zum einen liegen die Felsen dort nicht im Nationalpark, sondern "nur" in einem Landschaftsschutzgebiet. Zum anderen sieht die Tourismusbranche dort noch Potential, um Ortschaften und Dörfer bekannter zu machen. Denn auch wenn während des Trekkings keine Siedlungen gestreift werden, so könne man doch vor oder nach der Mehrtagestour in einem Restaurant oder einer Pension einkehren. Außerdem würden sicherlich nicht alle Wanderer die komplette Route in Angriff nehmen, sondern nur eine Etappe oder zwei, meint Uwe Borrmeister vom Sachsenforst.

Neu entdeckte Pfade

Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian Nachdem die Region eingegrenzt war, begannen im Herbst 2014 Mitarbeiter des Sachsenforsts mit Navigationsgerät und Karte querfeldein zu laufen und aus der Idee eine Route zu entwickeln. Herausgekommen ist eine Tour von etwa 110 km Länge, für die man im Ganzen etwa sieben Tage benötigt: Von Hrensko über Ostrov, vorbei an Bahratal und Königstein, bis man wieder die Elbe erreicht. Insgesamt 20 attraktive Aussichtspunkte liegen an der Strecke, unter anderem der Große Tschirnstein, der höchste Berg der Sächsischen Schweiz. Im kommenden Frühjahr soll der komplette Forststeig erstmals begehbar sein. Bis dahin ist noch viel Engagement von Ehrenamtlern notwendig. Es muss noch Reisig beräumt werden. An manchen Stellen wuchern Brombeersträucher, die verschnitten werden müssen. Ein paar wenige Schilder gehören noch angebracht und natürlich fehlt noch eine Wanderkarte, in der die Tour verzeichnet ist. Beauftragt hat man damit den bekannten Kartografen Rolf Böhm.

Zielgruppe des Forststeigs

Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian Mit der Mehrtagestour, bei der man auf verschlungenen Pfaden wandert und über Stock und Stein kraxelt, wird eine ganz andere Gruppe angesprochen, als jene die z.B. den Malerweg besucht. Gedacht ist sie vor allem für Familien, die ihren Kindern die Ruhe und gesunde Wirkung der Natur näherbringen möchten. Aber auch für Abenteuerlustige und Naturliebhaber, die unberührte Flecken entdecken oder Tiere beobachten wollen, ist der Forststeig gedacht. Da man auf der Tour keine Einkehrmöglichkeiten hat, gibt es zwei Biwakhütten, die schon jetzt für einen kleinen Obolus von fünf Euro pro Person genutzt werden können. Im Umkreis dieser einfachen Übernachtungsmöglichkeiten befinden sich Biotoiletten und es darf auch gezeltet werden. Außerdem hat der Sachsenforst mehrere seiner alten Hütten zur Verfügung gestellt und ist dabei, Schlafplätze in diesen einzurichten, wie z.B. in der Haselmausbaude. Zur Eröffnung des Steigs sollen dann insgesamt fünf Trekkinghütten zur Verfügung stehen für zehn Euro je Nacht und Person. Trotzdem sollten Interessierte wissen, dass sie alles, was sie mitgebracht haben, auch wieder mitnehmen müssen. Der Rucksack wird also etwas schwerer, als bei einer gewöhnlichen Tagestour.

Im Einklang mit der Natur

Die Nationalparkverwaltung hat bei dem Projekt von Anfang an sehr eng mit dem Forst zusammengearbeitet, um den Naturschutz zu gewährleisten und den künftigen Besuchern dennoch ein ganz ursprüngliches Erlebnis zu ermöglichen. So wurde bei der Entwicklung der Strecke streng darauf geachtet, dass bspw. Biotope zwar am Wegesrand liegen, so dass sie erlebbar sind, aber die Route nicht in solche Bereiche eingreift. Auch Horstgebiete des Wanderfalken oder anderer schützenswerter Arten wurden ausgeklammert. Und trotzdem wird der Trekker auf seiner Tour mehr Tiere und seltene Pflanzenarten entdecken können, als auf den gewöhnlichen Wanderwegen.

Testwanderer gesucht!

Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian Bevor der „Forststeig“ im April 2018 offiziell freigegeben wird, werden Testwanderer gesucht, welche die Strecke im Zweierteam ablaufen. Es müssen Fotos gemacht und die Etappen dokumentiert werden. Anhand der Ergebnisse wollen die Beteiligten des Projektes feststellen, wo noch nachgebessert werden muss und ob die Strecke das erfüllt, was man sich vorgestellt hat. Bis Ende April dieses Jahres kann man sich bewerben. Man sollte 18 Jahre alt sein und den Trekk bis zum Juni 2017 absolvieren. Wer Lust hat, wende sich bitte an den Staatsbetrieb Sachsenforst.