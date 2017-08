In der polizeilichen Praxis seien dies Notwehrsituationen oder Situationen, in denen das Leben Unbeteiligter in Gefahr ist, erläutert Reinhard Gärtner von der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen. "Mit dem Schusswaffengebrauch soll ein Täter, der eine schwere Straftat begeht, davon abgehalten werden." Ziel sei es, den Angreifer angriffs- oder fluchtunfähig zu machen, so Gärtner. Falls möglich, müssen Polizisten den Gebrauch ihrer Schusswaffen vorher androhen. Dazu zählt laut Polizeigesetz auch ein Warnschuss. Eine Ausnahme von dieser Vorschrift gilt nur, wenn dies "zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist".