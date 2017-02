In Sachsens Schulen wird in der kommenden Woche gestreikt. Das hat der Vorstand des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV) bei einem Treffen in Dresden einstimmig beschlossen. Betroffen sind demnach alle Schularten: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und auch Förderschulen.

Jens Weichelt ist Gymnasiallehrer in Limbach-Oberfrohna und Vorsitzender des SLV. Bildrechte: Sächsischer Lehrerverband "Wir rechnen mit einer regen Beteiligung an diesem Warnstreik", sagte der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Jens Weichelt. In Sachsen arbeiten ca. 31.000 Lehrerinnen und Lehrer; davon gehören etwa 10.000 dem Lehrerverband an. Am Donnerstag will sich der SLV mit den anderen Gewerkschaften über die Warnstreiks abstimmen. Am Freitag sollen detaillierte Informationen bekanntgegeben werden.

Hauptforderung: Erfahrungsstufe 6

Der Lehrerverband fordert eine Gehaltserhöhung für alle Lehrer um sechs Prozent. Noch wichtiger ist dem Verband aber die Einführung einer sogenannten Erfahrungsstufe 6.

Gehalt nach Erfahrungsstufen Das Gehalt eines Lehrers wird auch nach den Jahren der Berufserfahrung berechnet. Nach zehn Jahren im Beruf erreicht ein Lehrer bislang die höchste Stufe, die Stufe 5. Der Sächsische Lehrerband will nach 15 Jahren im Beruf nun eine Stufe 6 einführen.

"Das würde eine Wertschätzung der erfahrenen Kollegen bedeuten", begründet Vorsitzender Weichelt die Forderung. Doch auch der Berufsnachwuchs soll mit einem "soliden Einkommen" motiviert werden: "Berufseinsteiger schauen nicht nur nach dem Anfangsgehalt, sondern auch danach, was sie im Laufe des Berufslebens verdienen können."

Das Einkommen ist ein wichtiger Bestandteil von attraktiven Arbeitsbedingungen. Jens Weichelt Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes

Die nächste Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst findet am 16. und 17. Februar 2017 in Potsdam statt, mitten in den Winterferien. Der Sächsische Lehrerverband will mit dem Warnstreik ein deutliches Signal setzen.