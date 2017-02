In der Tarifrunde für die mehr als 80.000 sächsischen Landesbeschäftigten rufen die Gewerkschaften Verdi, GEW, der Deutsche Beamtenbund (DBB) und der Sächsische Lehrerverband (SLV) für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Davon betroffen sind beispielsweise die Beschäftigten in Landesämtern, Ministerien und die etwa 31.000 Lehrer im Freistaat. Sie bilden eine der größten Berufsgruppen im Öffentlichen Dienst in Sachsen.

Erste Tarifrunde ergebnislos

Bei den zweitägigen Gesprächen der ersten Verhandlungsrunde im Januar gab es keine konkreten Ergebnisse oder Angebote der Arbeitgeberseite. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde in dem bundesweiten Tarifkonflikt ist für 16./17. Februar in Potsdam angesetzt. Dort sitzt Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) als Vertreter der Arbeitgeber in den ostdeutschen Ländern mit am Verhandlungstisch. Mit dem Arbeitskampf wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Der Streik soll ein Warnzeichen sei. Wir können natürlich noch eins drauf setzen. vielleicht kommen wir gar nicht aus den Winterfreien zurück! Jürgen Thamm, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft

Sechs Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld. Für die Lehrer fordert der SLV darüber hinaus die Einführung einer zusätzlichen "Erfahrungsstufe 6" in den oberen Entgeltgruppen. Auf diesem Weg würde Berufserfahrung besser vergütet. Bisher erreichen Beschäftigte ab der Entgeltgruppe 9 bereits im zehnten Berufsjahr das Ende ihrer Gehaltsentwicklung. Die zusätzliche Stufe, die es in den unteren Einkommensgruppen schon gibt, würde ab dem 15. Berufsjahr gezahlt. Nach Angaben des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV) kann das monatliche Plus bis zu 327 Euro betragen.

Unterstüzung von Schülern

Die Gewerkschaften erwarten für den Lehrerstreik am Mittwoch eine große Teilnahme. Bildrechte: dpa Schülersprecher Erik-Holm Langhof vom Christian-Weise-Gymnasium Zittau unterstützt die Forderung der Lehrer: "Nicht nur der fehlende Nachwuchs und die Überbelastung von immer älter werdenden Lehrern ist ein Problem, sondern auch die Inklusion und Integration von Schülern mit Förderbedarf bzw. Flüchtlingskindern wird zur Herausforderung. Deshalb ist auch die Forderung der sächsischen Lehrer nach einer gewissen Wertschätzung und einer angemessenen Bezahlung seitens des Staats vollstens gerechtfertigt."

Notbetreuung gesichert

An allen Schularten würde gestreikt, aber nicht alle Schulen seien geschlossen, hieß es seitens der Gewerkschaften. Betroffene Eltern wurden am Montag in Elternbriefen über die Situation informiert. In allen Schulen, in denen Lehrer streiken, wird eine Notbetreuung zugesichert.