Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie warnt vor pflanzlichen Urlaubsmitbringseln. Konkret geht es darum, das hochansteckende Pflanzenbakterium Xylella fastidiosa, nicht noch einmal nach Deutschland einzuschleppen. Die umgangssprachlich auch als Feuerbakterium bekannte Krankheit ist im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland in einer vogtländischen Gärtnerei entdeckt worden - an einem untergestellten Oleander. Die Gärtnerei wurde nach Angabend es Landesamtes daraufhin komplett geräumt, der Besitzer erhält eine Entschädigung vom Land Sachsen. Zur Höhe konnte das Landesamt zunächst keine Angaben machen, da das Verfahren noch laufe. Bei der Entschädigung nach dem Pflanzenschutzgesetz handele es sich um ein Novum in Sachsen. Die Herkunft der Infektion des Oleanders und weiterer Pflanzen in der Gärtnerei konnte nie geklärt werden.