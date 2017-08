Die Qualität in sächsischen Kitas ist einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge schlecht. Dies zeige sich vor allem am Personalschlüssel. Der Studie zufolge muss ein Krippenerzieher derzeit durchschnittlich sieben Kinder ganztags betreuen. Damit ist der Freistaat bundesweit Schlusslicht. Im Durchschnitt liegt das Betreuungsverhältnis in Krippen deutschlandweit bei 4,3 zu 1. Bei den Kindern über drei Jahren kommen auf einen Erzieher durchschnittlich 14 ganztags betreute Kinder. Damit liegt Sachsen auf dem vorletzten Platz. Nur in Mecklenburg-Vorpommern ist der Betreuungsschlüssel bei den über Dreijährigen schlechter.

Stiftung fordert 17.400 zusätzliche Fachkräfte

Um die Qualität der Einrichtungen zu erhöhen empfiehlt die Bertelsmann Stiftung einen Personalschlüssel von 1 zu 3 in Krippengruppen und 1 zu 7,5 in Kindergartengruppen. Um diesen "kindgerechten Personalschlüssel" zu erreichen, müssten in Sachsen zusätzlich 17.400 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte eingestellt und weitere 809 Millionen Euro jährlich bereitgestellt werden.

Es kann keine Rede davon sein, dass die Kindertagesbetreuung im Osten Deutschlands generell schlechter ist. Zwar gibt es im Osten schlechtere Personalschlüssel, aber die Betreuungsquoten sind höher. Marion Junge, Expertin der Linke-Landtagsfraktion

Kita-Betreuer verzweifelt gesucht

In Sachsen betreut ein Erzieher rund sieben Krippenkinder. Bildrechte: dpa Das Kultusministerium bewertet die Forderungen der Bertelsmann-Stiftung als sehr ambitioniert. Die von der Stiftung zugrunde gelegten Betreuungsschlüssel würden weit über die Zielmarken hinausgehen, auf die sich Bund und Länder im vergangenen Herbst geeinigt haben. Referatsleiter für Kindertagesbetreuung, Arnfried Schlosser, verwies zudem darauf, dass die Zahlen der Studie von März 2016 stammen und sich seitdem einiges in Sachsen getan hätte. Die Realität allerdings ist, dass nicht einmal die Vorgabe des Ministeriums, die 2014 schon galt, im März 2016 erreicht wurde. (1:6 in Krippen, 1:13 im Kindergarten)

Woher aber kommt der Personalengpass in sächsischen Kitas? Werden zu wenig Stellen ausgeschrieben? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Kitas nicht genügend Bewerber finden, da Arbeitsbedingungen und Bezahlung zu schlecht sind? Schlosser erklärte dazu, es gebe bundesweit einen Fachkräftemangel bei Erziehern. In Sachsen seien zwar genügend potentielle Fachkräfte in der Ausbildung, aber nicht alle von ihnen würden nach ihrer Ausbildung auch in Kitas arbeiten. Außerdem müsse man berücksichtigen, dass der Betreuungsschlüssel ein "Anstellungsschlüssel" sei, der nicht jeden Tag in jeder Kita gelten könne. Der reale Anwesenheitsschlüssel sei meist schlechter.

Kita ist kommunale Pflichtaufgabe. Unsere Personalschlüssel sind Mindestausstattungsschlüssel vom Land finanziert. Und jede Kommune bzw. jeder Träger macht sich hoffentlich auch Gedanken, zusätzlich Personal einzustellen, wenn erforderlich. Arnfried Schlosser, Referatsleiter Kindertageseinrichtungen, Kultusministerium Sachsen

Grüne befürchten Fachkräfte-Chaos wie an Schulen

Auch die sächsischen Grünen sehen das Fachkräfteproblem an den Kitas. Sie kritisieren allerdings, dass die Ausbildungskapazitäten in Sachsen zu gering seien. Wenn das Problem nicht angegangen werde, drohe in den nächsten Jahren ein ähnliches Chaos, wie es an Schulen bereits besteht. Zudem müsse das Berufsfeld attraktiver gestaltet werden, auch durch eine finanzielle Aufwertung. Nur so könne man den Bedarf langfristig zu sichern.

Erzieher in Sachsen gut ausgebildet

Doch es gibt auch etwas Positives zu sagen über die Kitabetreuung in Sachsen: Die Ausbildung der Erzieher ist laut Bertelsmann Stiftung sehr gut: 84 Prozent der gut 25.000 Erzieher verfügen über einen Fachschulabschluss; bundesweit sind es 70 Prozent. Weitere neun Prozent des Kita-Personals in Sachsen besitzen einen Hochschulabschluss. Dies ist neben Hessen (ebenfalls 9 Prozent) bundesweit der höchste Anteil.