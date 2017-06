Ein Windrad liegt auf einem Acker, als hätte ein Riese es umgestoßen. Ein bizarres Bild war das Ende Dezember im Windpark Sitten bei Leisnig in Sachsen. Auch Hans Körner hat so etwas damals zum ersten Mal gesehen. Mit seiner Firma Rasmus war er für die Wartung des Windrads zuständig. "Wir haben in dem Zeitraum ja ein relativ großes Starkwindereignis gehabt, was uns häufiger widerfährt, dass die Windrauigkeit zugenommen hat. Und den Tag waren Windgeschwindigkeiten zwischen 14 bis 28 Metern pro Sekunde."

Angriffsfläche war zu groß

Ein Problem dürfte das eigentlich nicht sein. Denn alle Windräder haben eine sogenannte intelligente Steuerung. Bei zu viel Wind drehen sie ihre Rotorblätter zur Seite, um die Angriffsfläche zu reduzieren. Genau das habe zum Jahreswechsel aber bei vier havarierten Windrädern nicht geklappt, sagt Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie. Entsprechende Gutachten liegen nun vor: "Was man sagen kann, dass diese Steuerung bei einer bestimmten Windlast nicht richtig funktioniert hat. Das Herausdrehen der Anlage funktionierte nicht so, wie es hätte funktionieren sollen. Physikalisch läuft das so, dass der entstehende Druck irgendwo hin muss. Dadurch sind die Anlagen im unteren Bereich des Turmes umgeknickt."

Hydraulische Steuerung defekt

Experte: Windräder zweimal jährlich warten

Vor allem die Rotorblätter müsse man sich regelmäßig ansehen, sagt Körner. Denn auf sie wirkten über Jahre hinweg immense Kräfte. Doch nicht alle Eigentümer sind bereit, das Geld für optimale Sicherheit auszugeben. Der Bundesverband Windenergie empfiehlt, Windräder zwei Mal jährlich zu warten. Gesetzlich vorgeschrieben ist aber nur die Überprüfung der Standsicherheit - alle zwei Jahre.