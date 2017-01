23 Starter haben sich am Wochenende den Skihang in Wildenthal heruntergestürzt. Das Besondere: Die rasante Fahrt auf dem Familienhang endete im besten Fall hinter einer riesigen Wasserwanne. Wenn das Schlittern auf Ski und Snowboards über die Wasserfläche, also das Watersliden, auch funktioniert hat. Der Trick beim Watersliden: Je breiter die Ski, desto besser kann das Wasserhindernis überwunden werden. Doch schon der erste Starter, Hangbetreiber Markus Rölz, landete gleich zu Beginn im 3 bis 4 Grad kalten Bachwasser.