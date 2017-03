In Sachsen gibt es derzeit Diskussionen um die Bildungsempfehlung der Grundschulen für den Gymnasialzugang. Die deutschen Bundesländer regeln den Übergang in weiterführende Schulen unterschiedlich. Die Regeln sind nirgends so streng wie in Sachsen. Oft dürfen die Eltern völlig frei entscheiden. Hier ein Überblick: