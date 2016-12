Mettenschichten in der Heiligen Nacht haben eine lange Tradition bei den Bergleuten und locken heute auch Touristen ins Erzgebirge. Bildrechte: dpa

Einige Gemeinden warten zum Heiligabend mit Besonderheiten auf: In der Zwickauer Pauluskirche wird das Krippenspiel von Carl Orff aufgeführt, in der Jakobikirche Chemnitz singt das Solistenensemble Agenda St. Jacob nach dem Zeremoniell von 1714. In der Landeshauptstadt singen 130 Jugendliche in der Christuskirche in Strehlen Gospels.



Im Erzgebirge indes sind Frühmetten noch vor Sonnenaufgang am ersten Feiertag Tradition und Besuchermagnete. Sie stehen in Verbindung mit der Mettenschicht der Bergleute, die früher die letzte und meist verkürzte Schicht der Bergmänner vor Weihnachten war. Sie wurde traditionell mit einer Predigt und Bergmannsliedern über Tage beendet. Heute werden die Christmetten in der Heiligen Nacht teilweise touristisch vermarktet.



Für einsame, wohnungslose oder straffällige Menschen ohne Familie richten die Diakonie Zwickau und der "Pavillon der Hoffnung" in Leipzig Heiligabendfeiern aus - mit Festessen, Geschenken und Gemeinschaft. Zudem sind Sorgentelefone besetzt.