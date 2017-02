Weinbaufachmann Frieder Tränkner vom Landesumweltamt sagte, das stabile Wetter bis in den Herbst hinein habe für den guten Ertrag gesorgt. Schädlinge hatten die Winzer überwiegend im Griff, wobei die gefürchtete Kirschessigfliege zu einem zunehmenden Problem wurde. Besondere Ertragszuwächse im Vorjahresvergleich gab es bei den Rebsorten Elbling, Müller-Thurgau und Traminer. Immer mehr sächsische Winzer setzen weiter auf die regionale Spezialität Goldriesling. Insgesamt 1.744 Hektoliter wurden 2016 gelesen, rund 250 Hektoliter mehr als im Jahr davor. Die Rebfläche beim Goldriesling wächst kontinuierlich: 25,7 Hektar stehen im Ertrag, zwei Hektar Junganlagen warten auf die erste Lese. Aus Goldriesling, der fast nur noch in Sachsen gewerblich angebaut wird, wird ein leichter Zechwein gekeltert. Die Rebsorte eignet sich für das kühle Klima mit späten und frühen Frösten: Goldriesling treibt spät aus und die Trauben sind früh reif.

Was ist ein Zechwein? (Auch: Alltagswein, Trinkwein, Zapfwein). Der Zechwein ist ein einfacher, aber fehlerloser Wein ohne besondere Qualität. Er ist in der Regel zum raschen Trinkgenuss bestimmt. Quelle: wein-plus.de

Beim Rotwein sind in Sachsen Spätburgunder, Dornfelder und Regent wichtige Rebsorten. Der Vorsitzende des Weinbauverbandes Sachsen, Christoph Reiner, sagte: "Endlich haben wir in Sachsen wieder einmal zwei gute Jahrgänge hintereinander." Der Angestellte im Weingut Schloss Proschwitz kündigte an, es werde auch sehr hochwertige Spezialitäten bis in den edelsüßen Bereich geben. Die Winzer stehen nun vor der Herausforderung, die Rekordernte zu vermarkten. Durch den nicht restlos aufgeklärten Weinskandal stagniere vielfach noch die Nachfrage nach sächsischem Wein, heißt es aus Weingütern.